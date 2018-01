Botschafter des Frühlings

Patrizia Czajor

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kaum da gewesen, will der Winter sich anscheinend schon wieder verabschieden. Zumindest lassen die blühenden Schneeglöckchen, die als Vorboten des Frühlings gelten, das vermuten. In der Regel kommen die weißen Blüten der Zwiebelgewächse nämlich erst zwischen Februar und März zum Vorschein. In einem Frankfurter Garten läutet der Klassiker unter ihnen, das Kleine Schneeglöckchen, schon jetzt prachtvoll das Ende des Winters ein. Dabei lässt sich die Pflanze hierzulande immer seltener blicken. Weil die Zahl der Schneeglöckchen rückläufig ist, werden sie durch das Bundesnaturschutzgesetz mittlerweile besonders geschützt. Als Nahrungsquelle ist das Frühlingsglöckchen gerade für früh fliegende Insekten wie Hummeln wichtig.