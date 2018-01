Beziehungskrise in der Männer-WG

LR EIH

Eisenhüttenstadt (MOZ) Oscar und Felix sind "Ein seltsames Paar" und sie kommen nach Eisenhüttenstadt in das Friedrich-Wolf-Theater. Die berühmte Komödie von Neil Simon bringt Regisseur Marten Sand Anfang Februar auf die Bühne.

Und darum geht's: Felix kommt erstmals zur Skatrunde bei Oscar zu spät und erzählt völlig verzweifelt, dass seine Frau sich nach vielen Jahren von ihm getrennt hat. Oscar bietet seinem Freund Hilfe an und lässt ihn bei sich einziehen. Doch zusammen in einer Wohnung, kommen die beiden nicht mehr so gut miteinander aus. Felix kocht, putzt und räumt ständig hinter Oscar her. Der ist davon ziemlich genervt.

Die anfangs harmonische Männer-WG führt schon bald in eine Beziehungskrise. Da hilft es auch nicht, dass die beiden Freunde ihre in Ost- und Westdeutschland entstandenen Lebenserfahrungen voreinander verteidigen. Und als Oscar die Nachbarinnen einlädt, um endlich Spaß zu haben, verdirbt ihm Felix das auch noch.

Den geschiedenen, im Chaos versinkenden "Ossi" Oscar spielt Hartmut Schreier. Der Schauspieler war unter anderem schon als Kommissar Manne in der "Soko 5113" zu sehen. Felix, den "Wessi", Ordnungsfanatiker und Hypochonder, spielt Pierre Sanoussi-Bliss, der auch bei "Der Alte", "Keiner liebt mich" oder "Zurück auf los" mitgespielt hat.

Los geht es im Friedrich-Wolf-Theater am Sonnabend, 3. Februar, um 17 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf im Tourismusbüro in der Lindenallee oder an der Abendkasse