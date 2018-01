Unterwegs mit Kaffee, Kuchen und Rollmops

Reinhard Pfeiffer

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Das Jahr 2018 war noch jungfräulich und gerade mal elf Stunden alt, als sich auf dem Marktplatz vorm Rathaus Eggersdorf gut 25 Wanderlustige einfanden. Die Sonne schien mild vom blauen Himmel und ein Hauch von Aufbruch lag in der Luft, was zum Jahresanfang sehr gut passte.

Eingeladen zu dieser Wanderung hatte der Bürgermeisterkandidat René Trocha, Jahrgang 1970, von Bündnis 90/Die Grünen. Zur Stärkung gab es Kaffee, Kuchen, sogar selbst gebacken vom Kandidaten, der einst Koch gelernt hat. Und es gab Rollmops gegen den Kater nach der Silvesterfeier. Jedoch hielt sich die Nachfrage danach in Grenzen. Naturverbundene Menschen leben offenbar gesünder, wenngleich einige Teilnehmer berichteten, dass sie erst gegen drei Uhr ins Bett gekommen seien. Da war der Kaffee gefragter. Und schon ging es auf Schusters Rappen los.

Durch das malerische Feuchtgebiet des Eggersdorfer Mühlenfließ, über die neue Brücke in die Buchholzer Heide. Gelegenheit für den "Grünen" Trocha, auf die Umwelt aufmerksam zu machen und darauf, dass es unter seiner "Regierung" im Rathaus davon mehr geben werde. Aber das interessierte fast nur am Rande, denn die Menschen wollten die frische Luft und das schöne Wetter genießen. Und so schritt man zügig aus, um das neue Jahr und die Buchholzer Heide gewissermaßen zu "erlaufen". Obwohl es schwierig zu gehen war bei dem vielen Matsch und Schlamm und den noch immer zahlreich vom letzten Sturm umgestürzten Bäumen. Eine Teilnehmerin hatte es mit ihrem mitgeführten Kinderwagen besonders schwer. Aber dank Hilfe wurde diese Herausforderung gemeistert.

Ziel war der Mühlenteich und das Versprechen garantiert, Enten und Schwäne anzutreffen. Nun, dieses Versprechen konnte eingelöst werden und frohgemut wurde der Heimweg angetreten. Leider ging es auf dem selben Weg zurück und so zog sich die Gruppe weit auseinander, weil es nichts Neues zu sehen gab. Aber alle Wanderer waren einhellig der Meinung, dass es eine gute Idee war, Spazieren mit Politik zu kombinieren ohne dass die Politik vordergründig offeriert wurde.