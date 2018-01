Musikschule lädt zum Ausprobieren ein

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Musikschule lädt zum Jahresbeginn wieder zum Tag der offenen Tür ein, an dem die Kleinen und die Großen in den Unterrichtsräumen in der Collegienstraße 10 alles ausprobieren können, womit sich musizieren lässt. Am 13. Januar zwischen 10 und 13 Uhr darf gemeinsam mit den Fachlehrern nach Herzenslust gestrichen, gezupft, geblasen oder getrommelt, dürfen Tasten angeschlagen und Lieder gesungen werden. Die jüngsten Besucher können mit ihren Eltern das Angebot der musikalischen Früherziehung kennenlernen. Zudem beantworten Mitarbeiter der Verwaltung auch allgemeine Fragen zu allen Unterrichts- und Kursangeboten, zur Anmeldung, Entgeltordnung oder zu Ermäßigungen. "Unser Team gibt Eltern und angehenden Musikern, ob jung oder alt, gern Einblick in das vielfältige Unterrichtsangebot, steht mit Informationen und individueller Beratung jederzeit gern zur Verfügung und freut sich auf viele Besucher", sagt Ulf Kröger, der Leiter der Einrichtung.

Pro Schuljahr lernen etwa 1800 Schüler an der städtischen Einrichtung ein Instrument spielen. Erste Angebote der musikalischen Früherziehung gibt es bereits für Kinder ab 1,5 Jahre. Fünfjährige können im Instrumentenkarussell fünf verschiedene Instrumente ausprobieren. Später haben die jungen Musiker dann auch Gelegenheit, in Ensembles oder im Orchester mitzuwirken.