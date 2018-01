Erster evangelischer Gottesdienst im Kloster vor 200 Jahren

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Nicht nur die Gründung des Neuzeller Klosters vor 750 Jahren wird in den kommenden Monaten gefeiert, sondern es gibt noch ein zweites Jubiläum. Vor 200 Jahren wurde nämlich zum ersten evangelischen Gottesdienst in der Pfarrkirche auf dem Klosterglände, die einst die Mönche nutzten, eingeladen. Diesem Datum gedenken die Neuzeller und ihre Gäste bereits am kommenden Wochenende.

"Der Gottesdienst 1817 wurde zwar am 4. Januar gefeiert", weiß der evangelische Pfarrer Martin Groß. Da dieser 4. Januar aber 200 Jahre später mitten in der Woche gewesen wäre, habe man sich geeinigt, erst am Sonntag, dem 7. Januar, zum Jubiläumsgottesdienst einzuladen. Um 14 Uhr wird es losgehen. Mit dabei ist nach Angaben des Pfarrers auch Bischof Markus Dröge. Neben ihm stehen Wolfgang Ipolt, der katholische Bischof vom Bistum Görlitz und Kulturministerin Martina Münch auf der Gästeliste.

Nach dem Gottesdienst ist ein gemeinsames Kaffeetrinken geplant - entweder im Blauen Salon oder aber im Refektorium. Das machen die Verantwortlichen abhängig von der Besucherzahl. Und im Kalefaktorium wird die Stiftung Stift Neuzelle im Anschluss daran eine kleine Ausstellung mit Dokumenten aus der Zeit nach der Säkularisation eröffnen.

Das Jubiläumsfest beginnt aber bereits am Sonnabend - und zwar 15.30 Uhr mit einem Vortrag im Refektorium zur "Spiritualität der Zisterzienser - gemeinsames Erbe der Konfessionen". Vortragender ist Professor Volker Leppin aus Tübringen, "ein Theologe und Kirchenhistoriker von Rang und es ist toll, dass er kommt und uns diesen Vortrag hält", sagt Martin Groß.Danach ist eine Podiumsdiskussion geplant mit: Pfarrer Edgar Dusdal (Theologischer Referent des Kirchenkreises Berlin-Lichtenberg), Frank Schürer-Behrmann (Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Oderland-Spree), Pater Kilian (Stift Heiligenkreuz), Pater Simeon (Stift Heiligenkreuz) sowie Pfarrer Martin Groß. Ein Chorgebet soll sich anschließen.

