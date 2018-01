Mit der Limousine ins Rentnerleben

Kertsin Unger

Schwedt (MOZ) Der letzte Arbeitstag 2017 war für Melanie Kotzian aus Pinnow auch der letzte Arbeitstag vor ihrem Rentnerleben. Die Imbiss-Betreiberin am Raiffeisenmarkt in Schwedt, die zwei Tage zuvor 63 wurde, hat am Freitag zum letzten Mal die Gäste mit ihren berühmten Bratkartoffeln versorgt, ehe sie von Familie und Bekannten abgeholt wurde. Ihr Ehemann Walter Kotzian hatte für den letzten Weg von der Arbeit nach Hause eine Stretch-Limousine bestellt und sie damit total überrascht. Mit einem Glas Sekt im Fond ging es durch Schwedt, Flemsdorf und Felchow nach Pinnow.

Melanie Kotzian hatte 1971 eine Kochlehre im PCK Schwedt begonnen, später im Schwedter Fleischkombinat als Küchenleiterin und in der Kantine der GHG gearbeitet, bis sie sich vor sieben Jahren mit dem Imbiss am Raiffeisenmarkt selbstständig machte. "Es war ein schönes Arbeiten mit meiner Aushilfe und keinem Chef im Nacken", sagte sie am Freitag mit Tränen in den Augen. Ihr Geschäft hat sie an Nadin Ziemann, eine gelernte Restaurantfachfrau, übergeben. Die junge Frau mit drei Kindern erhält damit eine Chance, sich aus Hartz IV auf eigene wirtschaftliche Beine zu kämpfen. Staatliche Unterstützung, um sich selbstständig zu machen, bekam sie nicht.

Melanie Kotzian freut sich nun darauf, ihre Enkel in den Ferien zu betreuen, auf die Gartenarbeit, das Entenzüchten und Urlaub nachzuholen.