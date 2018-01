Bücherwürmer entdecken Pechvögel

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Der Club der Bücherwürmer in der Bibliothek Wandlitz widmet sich am 18. Januar um 15 Uhr dem Thema Erfindungen. Ganz im Zeichen des Welttages der Kinder-Erfinder, der am 17. Januar 2018 anlässlich des Geburtstages von Benjamin Franklin begangen wird, werden Ideen, die von Kindern entwickelt wurden, große Erfindungen, die die Welt veränderten und bekannte Entdeckungen aus der Region Brandenburg vorgestellt. Auch der berühmte Schriftsteller und Entdecker Benjamin Franklin hatte bereits mit zwölf Jahren die Schwimmflossen erfunden. In lustigen Anekdoten wird auch über sogenannte Pechvögel erzählt, weil andere durch ihre Erfindungen reich wurden. Eine Lesung aus dem Abenteuerroman "20 000 Meilen unter dem Meer" von Jules Verne rundet den Nachmittag ab. Schon 100 Jahre vor der ersten Mondlandung schrieb Verne ein Buch darüber und sah die Erfindung der Raumfahrt voraus. Die Veranstaltung ist für alle Kinder zwischen sieben und elf Jahren geeignet, die Lust am Erfinden, Mit- und Nachdenken haben. Der Eintritt ist frei.