Erfolgreiche Wichtelaktion für Senioren

LR

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Alloheim-Seniorenresidenz "An der Lehmgasse" hat eine positive Bilanz der Weihnachtsaktion "Wichteln gegen die Einsamkeit" gezogen. Viele Frankfurter haben mitgemacht und Geschenke für jene Bewohner abgegeben, die Weihnachten ohne Angehörige verbringen müssen. "Ein ganz großer Dank geht an alle, die dieses wundervolle Weihnachtsfest für so viele Menschen ermöglicht haben", sagt Einrichtungsleiterin Anita Obst, "Nächstenliebe und Mitmenschlichkeit ohne viel Aufsehen darum zu machen - das ist nicht alltäglich und schon mehr als eine Besonderheit." Auch im neuen Jahr will ihr Team die Wichtelaktion organisieren.