Zahlreiche Ortsbeiräte tagen

LR Beeskow

Storkow (MOZ) Mit einem wahren Sitzungsmarathon starten die Storkower Ortsbeiräte ins neue Jahr. Los geht es am 8. Januar in Groß Eichholz. Dort wird ab 19 Uhr im Feuerwehrgerätehaus beraten. Themen sind unter anderem nötige Straßenreparaturen. Außerdem steht wie auch in Klein Schauen zur gleichen Zeit eine Einwohnerfragestunde auf der Tagesordnung. Eine inhaltliche Debatte ist zudem in Kehrigk zu erwarten. Dort soll es am 15. Januar ab 19 Uhr um den Stand des Radwegbaus Tschnika gehen. Eine Einwohnerfragestunde ist ebenfalls geplant.

Bei den Sitzungen in Selchow (18. Januar, 19 Uhr, Feuerwehrgerätehaus), Wochowsee (17. Januar, 18 Uhr, Gemeindehaus), Schwerin (17. Januar, 19 Uhr, Gemeindehaus), Alt Stahnsdorf (16. Januar, 19 Uhr, Gemeindehaus), Philadelphia (15. Januar, 19 Uhr, Gemeindehaus), Bugk (9. Januar, 19 Uhr, Gemeindehaus) und Görsdorf (8. Januar, 18.30 Uhr, Gemeindehaus) können die Einwohner ebenfalls ihre Anliegen vorbringen.