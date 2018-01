Lichtmond und Whisky & Crime im Planetarium

LR

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Planetarium startet ins neue Veranstaltungsjahr und zeigt am 6. Januar zwei Kinderprogramme. Um 15 Uhr ist "Das Geheimnis der Bäume" (ab 5 Jahre) und um 17 Uhr "Mit Professor Photon durchs Weltall" (ab 10 Jahre) zu sehen. Für die Erwachsenen gibt es um 19 Uhr "Sterne und Planeten am Frankfurter Himmel" und um 21 Uhr das Musikprogramm " Lichtmond" zu sehen. Am 12. Januar findet um 19 Uhr wegen des regen Zuspruchs im vergangenem Jahr, nochmals "Whisky & Crime" statt. Für diese Veranstaltung sind nur noch wenige Restkarten noch zu haben.

Informationen: www.planetarium-frankfurt.de