Anwohner müssen Gehweg bezahlen

Martin Stralau

Schöneiche (MOZ) Seit 2016 erregen sich im Ort die Gemüter über die Frage, wer den Bau des zweiten Gehweges in der Roloffstraße bezahlen soll. Muss die Gemeinde dafür aufkommen oder sind es die Anwohner?

Im Sommer 2017 hatten die Gemeindevertreter eine von der Verwaltung vorgelegte ergänzende Satzung zur Erschließungsbeitragssatzung in der Straße abgelehnt. Die Satzung hätte unter dem Punkt "Abweichende Bestimmungen" festgehalten, dass der Erschließungsaufwand für den Gehweg auf der östlichen Seite "nicht beitragsfähig" ist. Die Anwohner hätten sich damit 21 000 Euro gespart.

In der letzten Sitzung des Jahres wurde die Satzung nun von den Fraktionen Die Linke und BBS/UBS sowie den Gemeindevertretern Martin Berlin (parteilos) und Lutz Kumlehn (FDP) erneut eingebracht. Sie hatten sich zu diesem Schritt nach Gesprächen mit betroffenen Anwohnern entschlossen. Die Gespräche legten die Vermutung nahe, dass bei einer neuen Abstimmung zugunsten der Anwohner entschieden wird. Diese Rechnung ging nicht auf. Die Vorlage wurde abgelehnt. Allerdings fiel das Ergebnis in namentlicher Abstimmung mit acht Ja- und neun Nein-Stimmen bei einer Enthaltung noch knapper aus als wenige Monate zuvor (8/11/2).

Die Anwohner müssen nun also doch zahlen, obwohl die Gemeindevertreter genau das verhindern wollten. 2016 hatten sie den damaligen Bürgermeister, Heinrich Jüttner, schließlich damit beauftragt, einen rechtssicheren Beschluss für die Beitragserhebung vorzulegen, nachdem sie erfahren hatten, dass die Anwohner den zweiten Gehweg gar nicht wollten. Bei ihrem Beschluss für den Straßenausbau mit zwei Gehwegen (Gesamtkosten: 276 000) waren sie fälschlicherweise davon ausgegangen, dass sie ihn wollten. Die Satzung sollte das Verfahren nun gewissermaßen heilen.

Die Kommunalaufsicht hatte bereits im Vorfeld der Abstimmung im Sommer ihre Bedenken zu der Satzung zum Ausdruck gebracht, weil damit vor dem Hintergrund gleichen Verwaltungshandelns ein Präzedenzfall für Beitragsnachlässe in ähnlichen Fällen geschaffen werden könnte. Andreas Bachhoffer (CDU) betonte nun, seine Fraktion werde nicht zustimmen: "Es entspricht nicht meinem Demokratieverständnis, so lange abzustimmen, bis es passt." Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) erklärte, "dass es für die Verwaltung schön wäre, wenn wir die Sicherheit hätten, dass Beschlüsse eine längere Halbwertzeit haben als drei Monate". Klaus-Dieter Raddatz (BBS/UBS) zeigte sich enttäuscht: "Uns wurde damals offeriert, dass die Mehrheit der Anwohner den zweiten Gehweg will. Das war nicht so. Das ist die Ursache für die Vorlage." Ein Anwohner hat bereits erklärt, dass er klagen wird. Der Fall ist also noch nicht abgeschlossen.