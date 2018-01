Radfahrer zu Boden geschlagen

Martin Stralau

Woltersdorf (MOZ) Ein 18-Jähriger ist am Neujahrsmorgen in der Berliner Straße von einem Unbekannten zusammengeschlagen worden. Der Mann war mit seinem Freund gegen 4.20 Uhr auf dem Fahrrad unterwegs, als sie von einem dunklen Auto überholt wurden. Da der 18-Jährige dies für sehr riskant hielt, zeigte er dem Autofahrer eine eindeutige Geste mit dem Finger. Der Fahrer hielt an und stieg mit zwei weiteren Personen aus. Die drei stoppten den Radfahrer. Anschließend schlug eine Person aus der Gruppe auf den Mann ein, bis er zu Boden ging, wie die Polizei berichtete. Dann stiegen die drei Autoinsassen in ihr Fahrzeug und fuhren unerkannt los.

Der Freund des Geschlagenen informierte die Rettungskräfte, die den Verletzten in ein Krankenhaus brachten. Polizisten bemerkten während der Anzeigenaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers. Im Krankenhaus ergab ein Test einen Wert von 1,79 Promille. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 03361 5680 melden.