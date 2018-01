Das große Aufräumen nach der Party

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Nach dem großen Knallen, kommt das große Aufräumen. Auch in Eisenhüttenstadt hatten die Stadtwirtschaft und die Hauswarte der Wohnungsunternehmen gut zu tun. Doch die meisten großen Silvestermüll-Ansammlungen wurden sogar schon Neujahr beseitigt.

Morgens standen sie noch mancherorts da, wenige Stunden später waren die leergeschossenen Feuerwerksbatterien im Stadtgebiet verschwunden. Wer am Dienstagmittag durch Eisenhüttenstadt spazierte oder fuhr, der wunderte sich, wie sauber es nach der Silvesternacht schon aussah. Lediglich an wenigen Orten wie am Platz des Gedenkens oder an einem Parkplatz in der Saarlouiser lagen noch ein paar durchnässte Böller herum.

"Wir waren schon Neujahr unterwegs", berichtet Gerd Lehmann, Leiter Grünanlagen und Reinigung bei der Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt. Ein Dutzend Kollegen hätten an dem Feiertag vormittags ab etwa 7 Uhr gearbeitet, um den meisten Silvestermüll schon mal manuell zu entsorgen. Es gebe da so ein paar Punkte, wo erfahrungsgemäß am meisten in den Himmel hochgejagt werde, sagt er. Die Lindenallee und bestimmte Punkte im Ortsteil Fürstenberg gehören ihm zufolge dazu. Und am Dienstag ging der Einsatz dann - auch mit Kehrmaschinen - weiter. "Aber wir werden in den kommenden Tagen sicherlich auch noch zu tun haben", vermutet Gerd Lehmann. Wie viel Silvestermüll zusammenkommen wird, das konnte er am Dienstag noch nicht sagen. "Ich würde sagen, es war etwa so viel wie in den Vorjahren."

Die Raketenüberbleibsel und den Böllermatsch, den die Stadtwirtschaft eingesammelt hat, wird dann nach Angaben des städtischen Unternehmens zur Abfallkleinmengenannahme des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung (KWU) in der Oderlandstraße in Eisenhüttenstadt gebracht.

Aber nicht nur die Heinzelmännchen der Stadtwirtschaft waren am Montag und Dienstag aktiv. Auch die Hauswarte der beiden großen Wohnungsunternehmen der Stadt kümmerten sich am zweiten Tag des neuen Jahres vorrangig um den Silvestermüll. "Ja, die Hauswarte waren heute im Einsatz", bestätigte André Häusler, Technischer Vorstand der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG). Den Rapport gebe es dann wohl am nächsten Morgen. Dann könne man auch erst sagen, ob es mehr oder wesentlich weniger Silvestermüll gegeben habe.

So ähnlich klingt das auch bei Oliver Funke, Geschäftsführer der Städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi): "Auch bei uns ist jetzt das große Aufräumen nach dem Jahreswechsel angesagt." Er denke, dass es die Ausmaße so wie in den Vorjahren gewesen seien. Aber er zeigt sich erfreut darüber, dass bislang keine Schäden gemeldet wurden. In den Vorjahren sei ja hier und da mal ein Briefkasten durch Böller zerstört worden. "Und auch Fenster waren mal kaputtgegangen", erinnert er sich. "Aber das war in diesem Jahr nicht der Fall."

Im Internet entbrannte bereits am Neujahrstag eine Diskussion darüber, wer für die Beseitigung des Silvestermülls verantwortlich ist. Die meisten waren der Meinung, dass derjenige, der geknallt und Raketen in die Luft geschossen hat, auch für die Reinigung zuständig ist. In manchen Fällen klappte das auch ganz gut. Da sahen die Straßen schon am Morgen danach wie geleckt aus.