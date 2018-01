Verein plädiert für Spielstraße

Pollerbau in der Großen Straße: Das soll auch in Höhe der Buchhandlung Micklich passieren. © Foto: MOZ Gerd Markert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Angesichts der für den 8. Januar geplanten Sperrung des südlichen Teils der Großen Straße für den motorisierten Verkehr tagsüber erneuert der Gewerbeverein Altstadt seinen Vorschlag einer Spielstraße. Die Sperrung führe sicher zu einer Verödung der nördlichen Altstadt.

Den Inhaber der Stadt-Apotheke Jens Andreas treiben existenzielle Sorgen um, wenn er an eine Fußgängerzone im südlichen Teil der Großen Straße denkt: "Einen Vorgeschmack hatte ich schon am 15. Dezember, als die Große Straße für den Weihnachtsmarkt gesperrt wurde. An jenem Freitagnachmittag sackte der Umsatz ruckartig auf einen niedrigen dreistelligen Betrag ab." Werde das die Regel, könne er die fest angestellten Mitarbeiter nicht halten. Und so wie ihm werde es noch mehr Geschäftsinhabern gehen.

Am 8. Januar werde die Stadt die Sperrbake installieren, die täglich von 8 bis 19 Uhr den Durchgangsverkehr in der Großen Straße unterbinden soll. "Spätestens dann wird der Kundenstrom in den Nordteil der Großen Straße versiegen", prophezeit das Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Altstadt Jens Andreas, und dann würden Ladeninhaber, deren Mietvertrag vielleicht gerade ausläuft, sich dreimal überlegen, ob sie nicht umgehend einen anderen Standort suchen sollen.

"Ob innerhalb oder außerhalb Strausbergs", bekräftigt Vereinsvorsitzender Thomas Frenzel, der wie Jens Andreas mit seiner Apotheke am Markt mit seinem Optiker-Fachgeschäft im Nordteil der Großen Straße persönlich betroffen ist. "Zu bedenken ist, dass also in Kürze sämtlicher Verkehr aus dem Südteil der Großen Straße über die Müncheberger Straße in den Buchhorst abgeleitet wird. Im Zusammenhang mit dem geplanten Bau des Altstadtcenters haben die Anwohner schon einmal vor zu hoher Verkehrsbelastung gewarnt, jetzt wird es gleich ernst."

Auch im Zusammenhang mit jüngsten Veröffentlichungen betont der Vorstand des Gewerbevereins Altstadt, dass er mit seinen Vorschlägen zur Verkehrsorganisation in der Altstadt stets den Interessenausgleich zwischen allen Beteiligten angestrebt habe. Im Moment empfinden Frenzel und Andreas den gegenwärtigen Zustand als besten Kompromiss zwischen allen Interessenlagen, verschließen aber die Augen auch nicht vor der mangelnden Aufenthaltsqualität durch den Verkehr. Den könnte man mit intelligent angeordneten Bremsschwellen preisgünstig beruhigen. Die Fachbereichsleiterin Technische Dienste Birgit Bärmann, wie Thomas Frenzel Bürgermeisterkandidatin, sagte dazu: "Das Einverständnis der Denkmalbehörde liegt vor hinsichtlich des Einbaus von gepflasterten Schwellen, für aufgeschraubte Schwellen wie im Handelscentrum, wie von der Verwaltung beantragt, aber nicht." Auch wenn die Untere Denkmalschutzbehörde den Vorstoß der Stadt als in einer historischen Ackerbürgerstadt nicht realisierbar abgewiesen habe, müsste die Verwaltung an diesem Thema dranbleiben. Thomas Frenzel: "Ich finde, man handelt da zu sehr nach Vorschrift und zeigt nicht genug Engagement und Hartnäckigkeit."

Sollte allerdings die einzige Alternative Fußgängerzone heißen, plädiert der Vorstand des Gewerbevereins für eine Spielstraßenregelung: "Mehr als ein Zone-20-Schild und ein Zonenparkverbots-Schild würde das Schild ,Spielstraße' Autofahrer davon abhalten, unnötig in die Große Straße zu fahren. Die Autorität eines solchen Schildes ist einfach größer, es wird stärker beachtet", ist sich Thomas Frenzel sicher.

Doch ist auch dieser Vorschlag durch das Rathaus bereits geprüft worden. Bereits 2012 habe es einen Vor-Ort-Termin mit Vertretern des Ministeriums, des Landkreises und der Stadt auf der Großen Straße gegeben, sagte Birgit Bärmann: "In einem verkehrsberuhigten Bereich - der sogenannten Spielstraße - dürfen Fußgänger die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen; Kinderspiele sind überall erlaubt. Dies kollidiert meines Erachtens mit der Forderung, dass man ja auf jeden Fall Fahrzeugverkehr in der Altstadt haben möchte."

Doch auch dort, finden Frenzel und Andreas, habe die Verwaltung zu schnell aufgegeben. Wem die Altstadt am Herzen liege, der lasse sich nicht mit einem "Geht nicht" abspeisen, sondern stoße hartnäckig nach.