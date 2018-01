CSI lockt Reit-Größen nach Neustadt

Gunnar Reblin

Neustadt (MZV) Holger Wulschner aus Groß Viegeln und Benjamin Wulschner aus Bütow wollen es wissen. Der Bremer Hergen Forkert auch. Und Andreas Knippling, der aus Hennef anreist, sowieso. Das CSI Neustadt vom 10. bis 14. Januar ist für Springreiter der erste internationale Termin im Sportkalender des WM-Jahres 2018.

Aber auch die Neustädter Lokalmatadoren, der Lentzker Steffen Krehl oder der Menzer Max-Hilmar Borchert fiebern ihrem Start bei dem Traditionsturnier entgegen. In der Graf von Lindenau-Halle präsentieren sich Reiter aus 16 Nationen. Erstmals gibt es fünf Tage Springsport pur, sowie Shows am Freitag und Samstagabend. Insgesamt 20 internationale Prüfungen umfasst das erste große Reitturnier in diesem Jahr. Seit nunmehr 17 Jahren lockt das CSI immer wieder zahlreiche Sportgrößen nach Brandenburg.

Janne Friederike Meyer-Zimmermann aus Hamburg ist in diesem Jahr die Top-Amazone. Sie steht vor ihrer Premiere. Die 36-Jährige feiert in Neustadt übrigens Geburtstag und könnte sich selbst ein schönes Geschenk machen, sollte sie beim Großen Preis des Landes Brandenburgs triumphieren. Schon einmal - 2010 mit Chika's Way - gewann die einstige Mannschafts-Weltmeisterin das Hauptereignis beim CSI.

Schon mehrfach konnte Mario Stevens aus Molbergen in der Graf von Lindenau-Halle auftrumpfen: 2008 mit Mac Kinley und 2013 mit Corlanda. Im Preis der Deutschen Kreditbank AG gelang ihm sogar ein Titel-Hattrick (2012, 2013, 2014).

Aber nicht nur die Reiter legen hunderte Kilometer für ihre Teilnahme am CSI zurück, auch Parcourschef und Richter haben eine weite Anreise. Aus Dänemark kommt der ausländische Richter Nils Meincke. Und der Belgier Gilbert Coolens ist als Steward in der Graf von Lindenau-Halle im Einsatz. Aus dem 350 Kilometer entfernten westfälischen Brakel reist Parcourschef Christian Wiegand an, um für Pferde und Reiter passende Parcours zu bauen. Wiegand trat die Nachfolge von Wolfgang Meyer an, der knapp 15 Jahre lang für das passende Parcoursdesign verantwortlich zeichnete. Nun übernimmt Wiegand. "Kiks", wie er von Kollegen und Reitern genannt wird, ist ein international hoch geschätzter Experte, der auf Vier-Sterne-Niveau baut.

Umfangreiches Programm

Das CSI bietet an fünf Tagen insgesamt 27 Prüfungen, wovon sieben national ausgeschrieben sind. Mit einem Preisgeld von 72700 Euro und einem Etat von 300000 Euro wird ein fünftägiges Pferdesportereignis mit allen Herausforderungen realisiert. Dazu gehören auch die mobilen Stallungen, EDV und weitere Technik, die Ausstellung im Kutschenmuseum und der Livestream, der dafür sorgt, dass die Prüfungen beim CSI weltweit verfolgt werden können.

Gäste aus ganz Europa

Zu den Dauergästen zählen neben den deutschen Protagonisten auch zahlreiche Reiter aus ganz Europa. So sind vor allem Dänemark und die Niederlande stets in Mannschaftsstärke vertreten.

Kluger Mix

Die unmittelbare Nachbarschaft zum Haupt- und Landgestüt Neustadt eröffnet seit 2001 beste Optionen: So kommt auch 2018 die Gala-Schau aus der Hand der Gestüte. Junge und arrivierte Hengste, ambitionierte Sportspitzen und auch die großartigen Stuten aus Neustadt werden in dieser Gala-Schau präsentiert - für Pferdefans und ambitionierte Züchter ein Muss.

Startschuss

Das CSI beginnt am Mittwoch, 10. Januar, um 12 Uhr mit den Springpferdeprüfungen der jungen Pferde. Am Freitag beginnen die internationalen Prüfungen.

Tickets für das CSI Neustadt

Tickets können online auf www.csi-neustadt-dosse.de/kartenvorverkauf, telefonisch unter 04126 2701 oder per E- Mail an info@csi-neustadt-dosse.de angefordert werden. Soweit der Vorrat reicht, sind auch Karten an der Tageskasse erhältlich.

Weitere Infos

Im Internet auf www.csi-neustadt-dosse.de.