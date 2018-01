Was wünschen sich Frankfurter von einem OB?

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 4. März wird in der Oderstadt ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die MOZ hat daher in den Tagen um den Jahreswechsel die Frankfurter gefragt, was sie sich von ihrem neuen Stadtoberhaupt wünschen.

Voraussichtlich fünf Kandidaten werden in den kommenden Wochen bis zum Wahlsonntag um die Gunst der Frankfurter ringen. Doch was wünschen sich die Oderstädter eigentlich von ihrem neuen Oberbürgermeister? Was soll er tun, welche Probleme anpacken, worum sich kümmern?

Jugendreporterin Emely Kunze (14) aus Mixdorf, die zum Jahreswechsel Praktikantin in der Redaktion des Stadtboten war, hat sich mit Frankfurtern über ihre Wünsche und Erwartungen unterhalten. Und da kam einiges zusammen, was sich das neu gewählte Stadtoberhaupt auf seine To-do-Liste schreiben kann.

Und so unterschiedlich die Antworten auch waren, in vielen Gesprächen kam der Wunsch nach einer sauberen, gepflegten und sicheren Stadt zum Ausdruck, in der alle Generationen gern leben und zu der Spielplätze, Geschäfte und sanierte Gebäuden genauso gehören wie gut bezahlte Jobs und eine bürgerfreundliche Verwaltung.

Zu den Bewerbern gehören neben Amtsinhaber Martin Wilke (parteilos) die Dezernenten Markus Derling (CDU) und Jens-Marcel Ullrich (SPD) sowie der Landtagsabgeordnete René Wilke (Linke/Grüne) und Wilko Möller (AfD). Zudem gab es zwei Einzelkandidaten: Sandro Jahn und Jochen Tiffe, die jedoch beide die benötigten 92 Unterstützerunterschriften nicht zusammenbekommen haben. Daher ist davon auszugehen, dass sie vom Wahlausschuss, der am 4. Januar im Stadthaus tagt, nicht zugelassen werden.

Oberbürgermeister wird, wer die absolute Mehrheit erzielt, also mindestens die Hälfte aller Stimmen auf sich vereinigen kann. Gelingt dies im ersten Wahlgang nicht, gibt es am 18. März eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die am besten abgeschnitten haben. Die Mehrheit muss mindestens 15 Prozent der wahlberechtigten Personen umfassen.