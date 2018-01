Neue Spitze setzt auf mehr Kameradschaft

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) In der letzten Stadtverordnetenversammlung des vergangenen Jahres wurde für den Zeitraum der nächsten sechs Jahre die neue Wehrführung der Feuerwehr Seelow bestellt. Die steht vor einigen Herausforderungen, denn innerhalb der Wehr rumort es mitunter.

"Wenn wir im Einsatz sind, gibt es keine Diskussion, keinen Zank. Da agiert jeder so, wie er es in den ständigen Ausbildungseinheiten gelernt hat, und wie es von ihm erwartet wird", sagt Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke. Umso mehr wurmt es ihn, dass es außerhalb der Einsätze immer wieder zu Querelen innerhalb der Truppe kommt. Die nahmen zu, als es darum ging, die neue Wehrführung zu bestellen. Die Amtszeit von Candy Schmiedeke und seinem bisherigen Stellvertreter Edmund Schulz endete. Die Neubestellung obliegt dem Träger des Brandschutzes. Das ist die Stadt Seelow.

"Wir waren uns der Diskussionen durchaus bewusst", erklärt Bürgermeister Jörg Schröder in einem Gespräch, um das die MOZ gebeten hatte. Die Verwaltung setzte mehrere Anhörungen an. "Es gibt eine Gruppe, die den Wehrführer nicht unterstützt", erklärt Schröder. Eine weitere würde auch einiges kritisch sehen, sieht aber in Veränderungen Lösungsansätze.

Es seien viele Details, die letztlich die Stimmung verderben würden, sieht es der Rathauschef. So waren einige unzufrieden, weil aus ihrer Sicht nicht die richtige Technik angeschafft wurde. Andere monierten, dass sich die Stadt als Träger des Brandschutzes nicht genug um das Gerätehaus kümmere. Das war 1991 errichtet worden, zeigt nun etliche bauliche Mängel.

Wieder andere stellten die Wehrführung generell in Frage, forderten einen Wechsel. Selbst bei der Führung von Einsätzen wurden im Nachgang Fehler gesucht. "Wir haben mit dem Kreisbrandmeister gesprochen, mit der Wehrleitung und mit den Kameraden", betont Schröder. "Für uns war und ist entscheidend, dass wir eine leistungsfähige und zuverlässige Wehr haben." Mit dem 50-jährigen Edmund Schulz als hauptamtlichem Gerätewart habe man in Seelow eine gute Konstellation.

Im Zuge des Moro-Projektes habe es gerade im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes konkrete Ergebnisse gegeben. Dazu gehöre der gemeinsame Feuerwehrkoordinator für den Bereich des Altkreises Seelow. Eine 150 Seiten starke Gefahren- und Risikoanalyse, die den Ist-Stand sämtlicher Wehren auflistet, sei erstellt und gute Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre.

"Es wurden zweifellos auch Fehler gemacht", räumt Schröder ein. Nicht nur in der Wehr, sondern auch in der Verwaltung. Die könne man aber nur korrigieren, wenn man miteinander und nicht übereinander redet. In Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister habe man überlegt, wer das Potential hat, um die Wehr zu leiten, Mängel abzustellen und die Kameradschaft zu pflegen. "Denn wir reden hier von einem Ehrenamt", unterstreicht der Bürgermeister. Das sei nicht hoch genug zu schätzen. Zank und Streit müssten da außen vor bleiben.

Das ist auch das erklärte Ziel der nun neu Bestellten. Nach sechs Jahren Arbeit mit nur einem Stellvertreter hat Candy Schmiedeke nun zwei. Auch das soll helfen, die Aufgaben gemeinsam zu bewältigen. Mit Sebastian Patzwall kam ein Neuer hinzu, der für die Wehr an sich aber gar nicht neu ist. Der 31-Jährige gehörte einst zur Seelower Jugendwehr, zog mehrmals um, kam aber immer wieder nach Seelow. Mittlerweile wohnt er in Gusow. Seine Schlussfolgerungen aus den Diskussionen innerhalb der Wehr: "Dann muss man eben selbst mit Verantwortung übernehmen und versuchen, es besser zu machen."

Auch andere, gerade aus den Reihen der Kritiker, waren aufgerufen, die Stellvertreter-Funktion zu übernehmen. Doch das lehnten sie ab. Stattdessen gab es nach der Bestellung neue Debatten, weil Sebastian Patzwall nicht in Seelow wohnt. "Aber das haben wir natürlich mit dem Kreisbrandmeister und dem Fachamt des Kreises abgestimmt", versichert Candy Schmiedeke. Von dort gab es grünes Licht. Patzwall will sich einbringen, wird - wie auch Edmund Schulz - 2018 die für seine Funktion nötigen Lehrgänge an der Feuerwehrschule Eisenhüttenstadt absolvieren.

Im Januar stellt die Wehrführung mit der Verwaltung einen Zehn-Jahresplan auf, was wann erneuert oder überholt werden soll, wann wer zu Schulungen muss. "Um mehr Kontinuität zu sichern", sagt Schröder. Zu Jahresbeginn werde auch ein Planer das Gebäude auf notwendige Reparaturarbeiten hin begutachten.

Candy Schmiedeke setzt zudem auf eine offenere Arbeit in den Leitungssitzungen. Die finden jeden Monat statt und böten Gelegenheit, Hinweise zu geben oder Kritisches anzusprechen. Davon sei bisher kaum Gebrauch gemacht worden. Die Arbeit sei zu wichtig, um alte Geschichten aufzuwärmen oder Fehler nur bei anderen zu suchen, sieht es der 42-Jährige.