Tüftler aus Leidenschaft

Glänzt auf Ausstellungen: Friedhelm Hönicke (67) aus Schiffmühle hat sechs Jahre lang am Modell des dänischen U-Boot-Jägers "Daphne" gearbeitet. Jetzt fehlen noch Antriebswellen und Motoren, die dem Rentner allerdings zu teuer sind. © Foto: MOZ/Steffen Göttmann

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Sechs Jahre lang hat Friedhelm Hönicke (67) aus Schiffmühle an dem Modell des dänischen U-Boot-Jägers "Daphne" gebaut Das Schiff im Maßstab 1:25 schwimmt wie das Original. Es fehlen jedoch Antrieb und Motoren.

Vorsichtig hebt Friedhelm Hönicke die Aufbauten vom Schiffsrumpf und gewährt einen Blick ins Innere des 1,52 Meter langen und 60 Zentimeter hohen Modellboots. "Ich habe eine Rudermaschine eingebaut, so dass ich zwei verschiedene Lichter ein-und ausschalten kann", zeigt der Modellbauer. Er habe alles selbst verkabelt und die Anschlüsse mit Buchstaben versehen, so dass erst gar kein Kabelsalat entstehen kann.

"Ich arbeite nicht mit Akkus, sondern nur mit Batterien", klärt Friedhelm Hönicke auf. Die seien viel billiger. Akkus vertragen es nicht, wenn sie eine Weile nicht verwendet werden. Bei Batterien sei das anders. Mit dem Schiff ist er der Star auf der Hobbymesse Altlandsberg und der Ausstellung der Modellbauer zu Pfingsten im Luftfahrthistorischen Museum in Finowfurt. Demnächst präsentiert er sich am 17. und 18. März bei der Modellbaumesse in Paaren/Glien.

Hönicke hat das Schiffsmodell per Zufall erhalten. "Ich bekam die Reste des Modells geschenkt und wollte daraus ein Spielzeug für Kinder bauen", erzählt der Schiffmühler. Doch daraus wurde nichts. Statt dessen lässt er sich die Baupläne schicken. So erfährt er, dass das Modell kürzer als das Original ist. Daraufhin sägt er den Rumpf durch und verlängert ihn um 22 Zentimeter. Für Hönicke ist der Modellbau eine Leidenschaft. "Ich mache keinen Modellbau, ich bin Modellbau", sagt er lachend.

Auf Antrieb und Motoren müsse er noch sparen, sagt er. Eine Welle koste fast 100 Euro. Einige hundert Euro müsste er insgesamt investieren. Doch so viel Geld hat der Rentner, der immer in der Landwirtschaft gearbeitet hat, nicht zur Verfügung. "Vielleicht finde ich eine günstigere Möglichkeit des Antriebs."

Derzeit beschäftigt ihn ein zweites Projekt. Ein Bekannter fand Anfang Dezember auf einem Sperrmüllhaufen in Bad Freienwalde oder Falkenberg den Rumpf des Modells einer Motoryacht aus DDR-Zeiten und brachte ihm diesen vorbei. Er hat sogar noch einen uralten Motor, den er wohl ersetzen muss. Den Maßstab kennt Hönicke noch nicht. Im Internet hat er ein Bild eines anderen Modells der "Warnow" mit Aufbauten entdeckt. Die will er jetzt nachbauen. Der Rumpf ist verwittert und bedarf eines neuen Anstrichs. Details will Hönicke verändern, weil sie ihm nicht gefallen.

Mit zur Ausstellung nimmt er auch das Modell eines Beibootes der Bounty, wie der U-Boot-Jäger im Maßstab 1:25. Es wirkt wie eine Nussschale im Vergleich zu dem Jagdboot, das im Original von 1961 bis 1990 im Dienst der dänischen Marine war. Zudem hat Hönicke ein Fertigmodell der "Bismarck", einem deutschen Schlachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das mit Funkgerät und Elektromotor ausgestattet ist. Damit sollten Kinder in einem Becken in Finowfurt fahren können. Doch es ist zu schnell und das Funksteuergerät lässt nur Vorwärts- und Rückwärtsfahrten zu. Jetzt baut er das Modell jetzt um.

Friedhelm Hönicke fing im Alter von zehn Jahren mit dem Modellbau an, als er wegen eines Oberschenkelbruchs länger im Krankenhaus lag. Damals fing er an, aus Papier Flugzeuge zu bauen. Da packte ihn eine Leidenschaft, die bis heute anhält.