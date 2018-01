Sternsinger helfen Kindern in Not

Daniela Windolff

Angermünde/Schwedt (MOZ) Als Sternsinger ziehen in diesen Tagen wieder Kinder von Haus zu Haus, um Segen zu bringen und Spenden für notleidende Kinder in der Welt zu sammeln. Die ursprünglich ausschließlich katholische Aktion wird in Angermünde mittlerweile von der evangelischen Gemeinde unterstützt.

Die Liste der Menschen, die sich auf den Besuch der Sternsinger freuen, ist lang. An mehreren Tagen ziehen Gruppen von Kindern und Jugendlichen singend durch Angermünde, Schwedt und umliegende Dörfer - sie werden herzlich empfangen, wo sie an die Türen klopfen. "Es sind viele alte Leute, die auch allein sind und schon sehnsüchtig auf uns warten", erzählt Clara Fajnor.

Die 14-Jährige aus Neukünkendorf zieht schon seit vielen Jahren um den Dreikönigstag mit den Sternsingern der katholischen Gemeinde Angermünde/Schwedt durch die Orte, besucht Familien, Alleinstehende und auch Seniorenheime. Mit dem Kreidezeichen "20*C+M+B+18" bringen die Mädchen und Jungen in den Gewändern der Heiligen Drei Könige den Segen "Christus segne dieses Haus" zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Auch für jene Menschen, die sie besuchen.

"Manche haben Tränen in den Augen, weil sie sich so freuen, dass wir kommen. Sie schenken uns Süßigkeiten und eine alte Frau hatte sogar Mittag für uns gekocht", erzählt Clara, die mit ihren Geschwistern Ference und Anna sowie anderen Kindern jetzt wieder unterwegs in Angermünde und in umliegenden Dörfern war.

Rund 15 Kinder und Jugendliche sind es in diesem Jahr in Angermünde. Noch einmal so viele in Schwedt. Allerdings wird die katholische Gemeinde seit einigen Jahren aktiv unterstützt von den evangelischen Gemeinden, die die katholische Aktion des Kindermissionswerkes Dreikönigssingens hierzulande zu einer ökumenischen Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder machen. Das Anliegen verbindet.

"Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!" heißt das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen 2018. Das Beispielland ist Indien. Mit diesem Motto machen die Sternsinger überall in Deutschland auf die Lebenssituation von arbeitenden Kindern aufmerksam.

Weltweit müssen 152 Millionen Mädchen und Jungen unter oft unwürdigen, gefährlichen und gesundheitsschädlichen Bedingungen arbeiten. Allein in Indien sind 60 Millionen Mädchen und Jungen davon betroffen. Diese Kinder müssen arbeiten, weil ihre Familien arm sind und die Eltern kein gesichertes Einkommen haben. Dadurch können sie oft keine Schule besuchen und sind zudem erheblichen gesundheitlichen Schädigungen ausgesetzt.

Wie es den Kindern in Indien geht, damit haben sich die Teilnehmer der Sternsingeraktion in mehreren Vorbereitungstreffen auseinandergesetzt und auch einen bewegenden Film über Kinderarbeit in Indien gesehen.

So informiert und motiviert, erzählen sie auch bei ihren Hausbesuchen, wofür sie in diesem Jahr Geld sammeln. Und die Spendenbereitschaft ist wie in jedem Jahr erstaunlich hoch. Claras Gruppe hatte schon beim ersten Rundgang in Angermünde über 300 Euro gesammelt.

In Angermünde waren drei Gruppen an zwei Tagen unterwegs und werden nun Anfang Januar auch wieder im Rathaus empfangen.

In Schwedt machen sich die Sternsinger vom 2. bis zum 8. Januar auf den Weg und besuchen am 8. Januar unter anderem Bürgermeister Jürgen Polzehl.

Wer einen Besuch der Sternsinger wünscht, kann sich bei Angelika Richter anmelden:; Telefon 03332 23605.