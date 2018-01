Online-Dienste auf dem Vormarsch

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Kreisreform ist gecancelt. Gleichwohl stehen die Verwaltungen vor der Aufgabe, effektivere Strukturen zu schaffen. E-Government ist zwar kein Allheilmittel, aber laut Experten ein wichtiger Schritt. Der Landkreis Barnim baut seinen Online-Dienst gerade aus.

Online einen Termin in der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde vereinbaren oder das Auto online abmelden - das ging auch vorher schon. Jetzt hat der Landkreis Barnim diesen Service erweitert. Ab sofort, so teilt Pressesprecher Oliver Köhler mit, können Fahrzeughalter ihren Wagen auch online anmelden. Freilich unter bestimmten Bedingungen.

So gilt das neue Angebot nur für "Wiederzulassungen auf denselben Halter im selben Zulassungbezirk", wie es im Behördendeutsch heißt. Eine weitere Voraussetzung: Der Halter muss in Besitz eines neuen Personalausweises mit Online-Funktion (oder eines elektronischen Aufenthaltstitels mit aktivierter Online-Ausweisfunktion) sein. Auch wenn also nur ein vermutlich kleiner Kreis von der Neuregelung profitiert, so sieht Köhler doch darin einen Fortschritt. Anspruch der Behörde sei es, "dass man zu jeder Tageszeit ein Fahrzeug zulassen kann und anschließend die Möglichkeit erhält, ohne Behördengang loszufahren". Das Online-Außerbetriebsetzen eines Pkw ist schon seit 1. Januar 2015 möglich.

Kurz vor dem Jahresschluss hat die Barnimer Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde mit 81 000 Anliegen von mehr als 55 000 Bürgern bereits mehr Vorgänge bearbeitet als in den vergangenen Jahren. Trotz steigender Nachfrage rechnet der Kreis-Sprecher damit, dass die durchschnittliche Wartezeit unter zehn Minuten liegt - der niedrigste Wert überhaupt.

Daneben gibt es im Paul-Wunderlich-Haus einige weitere Online-Dienste. So können Interessenten das Wunschkennzeichen vom heimischen PC reservieren, eine Option, die sich wachsender Beliebtheit erfreut. Die Funktion Bauen-Online steht derzeit allerdings aus technischen Gründen nicht zur Verfügung. Laut Köhler sollen die digitalen Dienste weiter ausgebaut werden. In Vorbereitung seien etwa eine Foto-Datenbank sowie die Einbindung von Kartendiensten.

Online ist auch die Stadtverwaltung Eberswalde unterwegs. Unter der Rubrik "Verwaltung online" kann der Bürger verschiedene Anliegen von zuhause aus erledigen: etwa einen Bewohnerparkausweis beantragen oder das Führungszeugnis. Für letzteres ist - wie zur Auto-Anmeldung beim Kreis - ein elektronischer Personalausweis mit freigeschalteter Online-Funktion nötig. Auch das Beantragen von Geburts- und Eheurkunden ist möglich - dank Anschluss der Stadt ans "Standesamt online". Bauherren können sich auf "Bauen online" über den Stand ihres Genehmigungsverfahrens informieren. Darüber hinaus hat das Rathaus für die Bürger verschiedene Formulare zum Download bereitgestellt, etwa den Kita-Aufnahmeantrag oder den Antrag auf einen Wohnberechtigungsschein.

Einige Formulare zum Ausdrucken bietet auch die Gemeinde Schorfheide an. Beispielsweise die Anzeige eines Hundes, die Anmeldung einer Bestattung oder die Wohnungsgeberbestätigung. Ansonsten müssen die Bürger aber aufs Amt, auch zum Beantragen des Führungszeugnisses, das in der Kreisstadt bereits online möglich ist.

In den Kinderschuhen stecken die Digitalisierung und die Online-Dienste noch in den Ämtern Britz-Chorin-Oderberg und vor allem Joachimsthal (Schorfheide). Letzteres bietet lediglich "Maerker" an, das Portal, auf dem Bürger Infrastrukturprobleme melden können, beispielsweise Schlaglöcher in Straßen oder defekte Laternen. Diese Option steht ansonsten im Oberbarnim nur in Eberswalde zur Verfügung. Mit Ausnahme des Amtes Joachimsthal haben alle Verwaltungen aber ein sogenanntes Ratsinformationssystem eingeführt. Dort können sich Bürger wie auch Abgeordnete über die Sitzungen ihrer Parlamente informieren. Neben der Tagesordnung sind ebenso die Beschlussvorlagen abrufbar.

Vorausgesetzt, es ist schnelles Internet verfügbar. Das ist in einigen Dörfern des Barnim allerdings nach wie vor nicht der Fall. Eberswalde will in den nächsten Wochen WLAN-Hotspots in der Stadt schaffen. Beispielsweise auf dem Marktplatz.