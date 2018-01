Herausforderin für Rainer Fornell

Olav Schröder

Bernau/Eberswalde (MOZ) Mit Annett Klingsporn aus Ruhlsdorf gibt es eine weitere Kandidatur aus den Reihen der SPD für das Amt des Barnimer Landrats. Nach heutigem Stand wird die SPD am 20. Januar darüber entscheiden, ob Panketals Bürgermeister Rainer Fornell oder sie in die Wahl um das Landratsamt gehen soll.

Aus Sicht der 50-jährigen Annett Klingsporn befindet sich die Barnimer SPD in einer recht komfortablen Situation. Die Partei, so sagt sie, könne stolz darauf sein, dass gleich zwei Sozialdemokraten um das Amt kandidieren wollen. Der Panketaler Bürgermeister und sie hätten zwar unterschiedliche Lebensläufe und berufliche Erfahrungen, seien jedoch gleichermaßen für die Ausübung des Amtes geeignet. Während Rainer Fornell in Panketal auf viele Jahre an der Spitze der kommunalen Verwaltung zurückblicken kann, bringt Annett Klingsporn reichlich Berufserfahrung aus Führungspositionen in der Wirtschaft mit. Nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften war sie unter anderem bei der AEG in Hennigsdorf beschäftigt, war über zehn Jahre als Geschäftsführerin eines Tochterunternehmens der Bahn für die Personaldienstleistungen bei der Bahn zuständig, arbeitete als Personalgeschäftsführerin in der Krankenhausgesellschaft Vivantes und berät heute Unternehmen in der Entwicklungs-, Personal- und Tarifpolitik.

Die Kommunalpolitik entdeckte Annett Klingsporn zusätzlich. Heute ist sie Ortsvorsteherin in Ruhlsdorf, war lange Zeit parteilos, trat aber nach der Bundestagswahl in die SPD ein. Dass dieser Eintritt schnell mit ihrer Kandidatur um das Landratsamt in Verbindung gebracht wird, kommt für sie nicht überraschend. Damals habe die Landratsstelle jedoch noch gar nicht zur Debatte gestanden, sagt sie. Sie habe sich zuvor schon lange mit dem Eintritt in die SPD befasst. Konkret sei die Entscheidung nach der Bundestagswahl geworden. Die Sozialdemokraten könnten als einzige der großen Parteien Perspektiven für die Zukunft anbieten, so Annett Klingsporn. Auch die Entscheidung, sich für die Landratswahl zu bewerben, sei später langsam gereift.

Zwischen ihren bisherigen Tätigkeiten und den Aufgaben eines Landrats sieht Annett Klingsporn viele Parallelen. Sowohl im Gesundheitswesen als auch im öffentlichen Personennahverkehr habe sie sich in verschiedenen Unternehmen mit dem Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge befasst und sei mit diesen Themen vertraut. Ein Landrat sei gleichsam der Geschäftsführer eines kommunalen Serviceangebots, zu dem sich die Kommunen zusammen geschlossen hätten. Bürger und Kommunen seien keine Bittsteller, die Dienstleistung lebe vielmehr von Transparenz und Partnerschaft.

Der Barnim weist aus Sicht der Kandidatin keine einfache Struktur auf. So gebe es im berlinnahen Bereich andere Aufgaben als beispielsweise im Eberswalder Becken. Im Barnim komme es darauf an, das für alle die gleichen Zugangsbedingungen zur Nutzung des Verkehrs, zur Kinderversorgung, zum Wohnen und vielen anderen Dingen geschaffen werden. Während im berlinnahen Bereich der Gefahr einer Überlastung der Infrastruktur vorzubeugen sei, so sind für die entfernteren Regionen zugleich Fördermöglichkeiten zu finden. Der Barnim lebe von mittelständischen Betrieben, die es zu fördern gelte, um Arbeits- und Ausbildungsplätze zu erhalten und zu schaffen.