Nur wenige Schäden gemeldet

Beeskow (MOZ) Die Silvesternacht ist in der Region offenbar ohne größere Schäden über die Bühne gegangen. Dies ergibt eine Abfrage in den Ordnungsämtern der Kreisstadt und der umliegenden Kommunen. Der einzige den Behörden bekannte größere Vorfall ist der Brand einer Gartenlaube in Falkenberg. Dieser wurde vermutlich durch eine Silvesterrakete hervorgerufen, wie die Polizei mitteilte. Der Brand hatte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr mit mehr als 50 Einsatzkräften geführt.

In Beeskow sind die in den Vorjahren häufig aufgetretenen Beschädigungen im Bereich des Marktplatzes augenscheinlich ausgeblieben. Im Vorjahr waren in der Silvesternacht alle Mülleimer rings um den Markt gesprengt worden. Sie wurden durch stabilere Exemplare ersetzt.

Am Neujahrstag waren noch viele Straßen von den Resten der Knallerei übersät. Der Trend zu Verbund-Batterien sorgt für gefährliche Relikte im Straßenraum. So brannte am Fahrbahnrand in der Poststraße ein größerer Haufen von Feuerwerksresten bis nach 2 Uhr in der Früh.