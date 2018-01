Als für Narren Rutsch-Pflicht galt

Manja Wilde

Grünheide (MOZ) Fasching ist wie eine Sucht: Wer einmal angefangen hat, kommt kaum davon los. Den Grünheider Carneval Klub (GCK) gibt es seit 50 Jahren. Die Mitgliederzahl kletterte auf fast 100 - viele sind seit Jahren dabei. Die Vorbereitungen für die Jubiläumssaison laufen auf Hochtouren. Zwei von vier Veranstaltungen sind schon ausgebucht.

"Bevor ich anfange, muss ich mich erst berauschen." Martina Scholz lacht, knipst das Licht aus und ihre Taschenlampe an. "Sieht das nicht schön aus!", ruft die 64-Jährige. Der Spot der Lampe lässt Clownskostüme, Augen und eine große 50 leuchten. Mario Schmutzler lächelt. Er hat die Kulisse für die 50. Grünheider Faschingssaison entworfen. Die Euphorie seiner Kollegin kennt er schon. Seit Anfang November treffen sich die beiden mindestens einmal in der Woche, um die Tafeln, die aneinandergereiht 14,5 Meter lange sind, zu gestalten. Erstmals sitzen die Rahmen in diesem Jahr auf einem Baugerüst. Über eine Treppe geht es durch ein riesiges Tor - auf dessen Flügeln sind die Narrenkappe und das Zebra abgebildet. Beides sind die Symbole des 1968 gegründeten Klubs.

Heinz Schmidt, Wolfgang Levit, Eckehard Flugge und Erich Fleck gehörten zu den Gründern. 1968 stieg das erste Kappenfest, ein Maskenball folgte. Gefeiert wurde im Saal des Kulturhauses mit Milchbar. Wichtige Männer waren damals auch Bernd Krüger und Musiklehrer Karl-Heinz Schrobitz, der das "Grünheide-Lied" schrieb.

Besonderer Clou der Feiern: Gäste mussten über eine Rutsche in den Saal gleiten. "Da haben sich viele Frauen die schönen Weststrumpfhosen aufgerissen", erinnert sich Uwe Werner, der seit 1977 dem GCK angehört und den heutigen Verein seit 20 Jahren leitet. Einigen Damen sei bei dem Rutsch sogar das Oberteil abgesprungen. "Oben, neben den Toiletten stieg man auf die Rutsche, unten fingen einen zwei Herren auf", erinnert sich Ingo Boedner. Der 73-Jährige ist seit rund 30 Jahren beim Fasching - und tanzt noch immer bei den "Huppdohlen", dem Männerballett, mit. "Ich bin richtiger Faschingsfan", gesteht Boedner. "Früher war das noch eine richtige Clubgesellschaft, da haben wir uns nicht nur zu Proben getroffen, sondern auch Filme ausgetauscht und so", weiß er noch.

Bei den Feiern in der Milchbar wurde damals kein Essen verkauft. "Jeder hat sich Schrippen, Schmalz und Spreewaldgurken mitgebracht und auf den Tisch gestellt", sagt Werner. "Das war gemütlich." Weniger gemütlich war die Faschingsfeier 1982 für Franz Fielitz. "Die Stasi hat ihn nach seiner Bütt mitgenommen", erinnert sich Werner. Drei Tage sei Fielitz verschwunden gewesen, dann seien seine Feuerwehrkameraden nach Fürstenwalde gefahren und hätten dort mit Auflösung der Feuerwehr gedroht, wenn ihr Mann nicht frei käme. Fielitz kam wieder.

Das Kulturhaus wurde baufällig. 1985 bis 1989 fand der Karneval im "Seeblick" in Fangschleuse statt. 1989 brach dort allerdings die Decke ein, der Tresen stürzte eine Etage tiefer. Die Narren stellten ihre Veranstaltungen für drei Jahre ein. 1993 gaben sie eine Stippvisite im "Hotel am Peetzsee" - wo ein Küchenbrand dem Treiben ein jähes Ende setzte. Mit Tischen und Stühlen aus der Schule improvisierten die Karnevalisten in der kleinen Turnhalle auf dem Löcknitzcampus - und dort sind sie noch heute.

Funkenmariechen, Funkengarde, Elferrat, Büttenredner, Kinder-, Frauen- und Showtanzgruppe, Männerballet, ein Sänger, Teile des Löcknitzchores, die Band "Me and the beauty" und Uwe Werner als Moderator Thomas Gottschalk wirken in diesem Jahr am Programm mit. Rund 95 Mitglieder hat der Verein. "50 Jahre Spaß und kein Ende in Sicht", lautet das Motto. Karten gibt es in der Tourismus-Information noch für die Vorstellungen "Fasching für Junggebliebene", am 3. Februar, 18 Uhr (10 Euro inklusive Busshuttle), die Abendveranstaltung am 10. Februar, 20 Uhr (16 Euro) und den Familienfasching, 11. Februar, 16 Uhr (8 Euro inklusive Kaffee und Kuchen).