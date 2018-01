Kurzer Prozess

Die Partei hat immer recht: Blick in einen Gerichtssaal in der DDR anno 1979 © Foto: akg-images

Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wenn die Staatsmacht sie verfolgte, fühlten sich Dissidenten zu DDR-Zeiten oft von ihren Rechtsanwälten im Stich gelassen. Dieser Eindruck trog nicht, wie nun erstmals eine große Untersuchung belegt.

Von Mathias Hausding

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er wollte auf naive Weise seinem Ausreisewunsch Nachdruck verleihen: Anfang 1984 klammerte sich ein betrunkener junger Mann an das Gitter vor der Ständigen Vertretung der Bundesrepublik im Osten Berlins. Sicherheitsleute der DDR führten ihn gewaltsam ab. Das Urteil des Stadtbezirksgerichts Pankow wegen "Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit" gegen den vorbestraften Querulanten: Anderthalb Jahre Gefängnis.

Wie hat die Verteidigung in diesem und anderen politischen Verfahren agiert? Dieser Frage ist der Berliner Historiker Christian Booß in seiner Doktorarbeit nachgegangen, die nun als 800 Seiten starkes Buch vorliegt. Er hat sich dafür Verfahren gegen insgesamt 1800 Personen aus den Jahren 1972, 1984 und 1988 genauer angesehen und das Verteidigerverhalten auch statistisch ausgewertet. Fazit: Zumeist waren die Rechtsanwälte bloße Statisten beziehungsweise Erfüllungsgehilfen von Parteiführung und Staatssicherheit.

Im oben geschilderten Fall dauerte das Verfahren am 6. April 1984 ganze 30 Minuten. Der Anwalt aus der damals renommierten Kanzlei Vogel schwieg bis zu seinem Plädoyer, in dem er feststellte, dass den Ausführungen des Staatsanwalts "sachlich und rechtlich nichts entgegenzusetzen" sei. Immerhin bat er (vergeblich) um eine etwas mildere Strafe. Als einige Stunden später das Urteil gesprochen wurde, war der Anwalt schon gegangen.

Laut der Analyse von Christian Booß ein recht typischer Verlauf: Anwälte rügten demnach so gut wie nie Verfahrensfehler oder stellten Befangenheitsanträge. Das Verfassen eigener Beweisanträge war die absolute Ausnahme, nur in etwa jedem vierten Verfahren befragten sie Zeugen. Ihre Parteinahme für den Angeklagten beschränkte sich in der Regel auf den Appell an das Gericht, in seinem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu bleiben.

Wie kam es zu diesem Verhalten der Anwälte, und wie ist es historisch einzuordnen? Für die Beantwortung dieser Frage nimmt sich Christian Booß in seiner Arbeit erfreulicherweise viel Zeit. Anschaulich beschreibt er aus heutiger Sicht nahezu absurd anmutende Verrenkungen des Staates, wenn es darum ging, den Widerstandsgeist in der Bevölkerung mit drakonischen Urteilen zu ersticken, aber gleichzeitig nach außen vorzutäuschen, dass in der DDR Rechtsstaatlichkeit herrsche.

Bei diesem Unterfangen spielten die Rechtsanwälte eine wichtige Rolle. Sie saßen "im goldenen Käfig", so auch der Titel des Booß-Buches. Der Autor hebt hervor, dass es zu DDR-Zeiten gerade einmal 600 Anwälte für 17 Millionen Bürger gab, die Auswahl also sehr beschränkt war und Linientreue die Voraussetzung bildete, überhaupt eine Zulassung zum Studium und später als Anwalt zu bekommen.

Der Anteil der SED-Mitglieder unter ihnen war mit 70 Prozent hoch, der der Stasi-Spitzel mit rund 15 Prozent vergleichsweise gering. Zwar hatte der Geheimdienst im Ermittlungsverfahren alle Trümpfe in der Hand. Beschuldigte wurden in der Stasi-Haft isoliert und ohne anwaltliche Begleitung zu schnellen Geständnissen gedrängt, auf die später im Interesse der Prozessbeschleunigung gerne Bezug genommen wurde.

Die Lenkung der Justiz oblag nach der Einschätzung von Booß allerdings weniger der Staatssicherheit, als der Regierung. Eine entscheidende Rolle habe ein geheim tagendes Gremium gespielt, das weder in der Verfassung der DDR noch in etwaigen Gesetzen vorkam. In sogenannten Leiterberatungen kamen die Spitzen des Obersten Gerichts und der Generalstaatsanwaltschaft mit Vertretern diverser Ministerien zusammen, um bei der Interpretation von Gesetzen gemeinsame Linien zu finden. Booß legt in seiner Arbeit Wert auf die Feststellung, dass die Stasi in diesem Zirkel unterrepräsentiert gewesen sei.

Wichtig für das Verständnis dafür, wie die Urteile zustande kamen, ist in seinen Augen, dass sich Staatsanwälte in politischen Verfahren ihre Strafanträge zuvor schriftlich von der übergeordneten Instanz absegnen lassen mussten. Auch Richter seien keineswegs unabhängig gewesen.

Vereinbarungen aus den ominösen Leiterberatungen über den "Straf-Tarif" für bestimmte Delikte sickerten laut Booß zu den Anwälten durch. Er führt die Zurückhaltung der Verteidiger im Prozess auch darauf zurück, dass sie die geheimen Vorgaben von oben kannten und es wohl für aussichtslos hielten, dagegen zu plädieren. Pro Forma hatten sie also alle Rechte, in Wahrheit konnte von fairen Verfahren keine Rede sein.

Hinzu kam bei den Anwälten ein gehöriges Maß an Selbstdisziplinierung. Sie erfolgte über die 15 Anwaltskollegien im Land. Die dortigen Vorsitzenden und Parteisekretäre hatten die Aufgabe, erzieherisch auf Kollegen einzuwirken, ihnen die Arbeitsweise eines "sozialistischen Anwalts" zu vermitteln. Wer nicht folgte, dem drohten Abstrafung und der Verlust von Privilegien. Anwälte waren in der DDR Spitzenverdiener. Wer fleißig war, brachte es auf 3500 Mark im Monat, mehr als dreimal so viel wie der Durchschnittslohn im Land.

Die Analyse von Christian Booß geht freilich noch viel tiefer. Ausführlich beschreibt er das Agieren prominenter Anwälte von Rolf Henrich bis zu Gregor Gysi, der Eine am Ende Opfer des Systems, der Andere wichtiges Rad im Getriebe der SED-Herrschaft. Booß beleuchtet Gysis Rolle in diversen Prozessen sowie sein Agieren als ranghöchster Funktionär der Anwaltschaft. "Gysi lavierte nicht ungeschickt zwischen den Fronten", schreibt er an einer Stelle.

Kritisch beurteilt der Historiker unter anderem Gysis Rolle als junger Anwalt im Prozess gegen den prominenten SED-Gegner Rudolph Bahro. Wie auch im Internet frei verfügbare Tonbandmitschnitte zeigen, war Gysis Schlussplädoyer mehr Anklage als Verteidigungsrede für seinen Mandanten, der schließlich zu acht Jahren Gefängnis verurteilt wurde, weil er ein DDR-kritisches Buch verfasst hatte. Anwalt Gysi pries das Gericht als "unvoreingenommen", was ihn für die Oberen zu einem "zuverlässigen" Mann machte, auf den man künftig gern zurückgriff.

Gleichwohl unterschlägt Booß an anderer Stelle nicht, dass es in der DDR auch die anwaltliche Taktik gab, vor Gericht ein deutliches Bekenntnis zum Staat abzulegen und den eigenen Mandanten zu kritisieren, um sich anschließend im Plädoyer für ihn ins Zeug legen zu können, ohne sich damit verdächtig zu machen. Auch das eine typische DDR-Verrenkung.