Altstadtpunkte ermöglichen Kurzreise

LR Bee

Beeskow (MOZ) Noch bis zum 31. Januar kann man sich am Gewinnspiel der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne beteiligen. Um Bildbände, Kunst- und Kulturgutscheine oder gar einen Wochenendurlaub zu gewinnen, müssen dafür Altstadtpunkte gesammelt werden. Wer mindestens fünf dieser Punkte in eine Sammelkarte klebt, die es in den Touristinformationen der 31 beteiligten Städte gibt, ist beim Gewinnspiel dabei. Die Teilnahmekarten muss man bis zum Ende des Monats an die AG Historische Stadtkerne, Voltairewege 4 in 14469 Potsdam schicken. Auch die Ausgabestellen in den Städten nehmen die ausgefüllten Karten in Empfang.

Anlass des Gewinnspiels it der 25. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft. Darin haben sich Städte, unter anderem Beeskow, zusammengetan, um Erfahrungen auszutauschen, wie die maroden Innenstädte mit ihren wertvollen Baudenkmalen und reizvollen Straßen und Plätzen gerettet und erneuert werden können. Dank des öffentlich und privaten Engagements in den vergangenen Jahren präsentieren sich die Städte heute als besondere Orte voller Atmosphäre und Charakter. Ein Besuch lohnt sich daher in jedem der teilnehmenden Orte des Landes.