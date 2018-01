Domizil für Uhu und Waldkauz

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Steppenadler, Wildkatze und Vielfraß bekommen demnächst Gesellschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft sollen Waldkauz, Schleiereule, Fleckenuhu und Waldohreule einziehen. Mitarbeiter des Fürstenwalder Tierparks bauen - finanziert aus dem Bürgerbudget 2016 - ein neues Domizil für Eulen. 15 000 Euro stehen für das Projekt zur Verfügung.

Ein trutziger Torbogen aus Granitstein, eigenhändig gemauert von Tierparkchef Uwe Drewitz, bildet den Eingang zur burgartigen Anlage. Im Innenhof sollen Bäume, Nistkästen und Sitzstangen für die Eulen eingesetzt werden. Über die gesamte Anlage wird ein großes Vogelnetz gezogen. "Die Besucher können die scheuen Waldbewohner dann hautnah erleben", sagt Uwe Drewitz. Die Eulen, die in das neue Domizil umgesiedelt werden, sind aus dem Tierparkbestand. Ob Pärchen oder nur Männchen umziehen, ist noch unklar. "Es wird ein Experiment. Wir müssen austesten, wer sich mit wem versteht", so Drewitz.

Ein weiteres Großprojekt hält die Mitarbeiter in Atem. Die gesamte Elektroanlage muss erneuert werden. 1975 wurde der Tierpark gegründet, aus dieser Zeit stammt auch die Elektrotechnik. "Hatte man Material wurde sie Stück für Stück erweitert", erzählt Drewitz. Für die neuen Erdkabel müssen jetzt meterlange Schächte gegraben werden. Neue Brunnen und Wasseranschlüsse sollen in diesem Jahr auch noch folgen. "Zum Glück spielt das Wetter mit und wir können ordentlich anpacken", sagt der Tierparkchef. Die Lücken im Außenzaun, die das Sturmtief Xavier im Oktober hinterließ, können dank der Versicherung demnächst auch geschlossen werden. Von Winterruhe ist nichts zu merken. Auch die tierischen Bewohner sind wie gewohnt in ihren Behausungen mobil. Die Berber-Äffin sitzt auf der Holzschaukel und krault ihren Nachwuchs. Bei den Steinbock-Damen ist ein Männchen aus Berlin eingezogen. Die Brunftzeit beim Damwild ist vorbei, so dass die Hirsche gelassen ihr prächtiges Geweih zeigen. Der seit Oktober wegen der Brunft gesperrte Durchgang durch das Damwild-Gehege zum Tierparkcafè ist wieder frei.