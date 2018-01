SV West 63 Damen im HVB-Pokal Final Four

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Für die Handball-Damen des SV West 63 heißt es am kommenden Wochenende nicht: Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin - aber Pokal Endspiel trifft es schon. Die Truppe von Jens Bermig steht am Samstag, 6. Januar, im sogenannten Halbfinale des HVB- Pokals dem Final Four Turnier in Potsdam. Gegner um 16 Uhr in der MBS-Arena ist der Drittligist FHC aus Frankfurt/Oder.

Mit dem Los im Halbfinale sei Bermig nicht unzufrieden und er kenne die Situation schon aus dem Jahr 2012: FHC als Gegner im HVB-Pokal. Eine Vorbereitung auf die Frankfurter sei schwierig. Eine Chance sich den Gegner in einem Spiel anzusehen und sozusagen zu spionieren war für Bermig nicht möglich. Dennoch wurden Abläufe im Trainingsbetrieb perfektioniert. Alle West-Damen sind an Bord und Bermig ist stolz auf das bislang erreichte im Wettbewerb. Die stärkste Sieben soll auf die Platte und die größte Sensation schaffen. Das wäre schon eine Verlängerung mit Sieben-Meter-Werfen. Dieses Szenario haben die Mädels aber nicht speziell geübt. Es sei immer Bestandteil im Training. Zudem ist die Situation Pokal, Atmosphäre und Co. nicht mit dem "normalen" Sieben-Meter-Werfen vergleichbar. "Ich stelle niemanden auf, der nicht im Kader ist", so der Trainer über mögliche Überraschungen auf dem Spielfeld.

Die Damen seien hoch motiviert und freuen sich auf das Erlebnis HVB-Pokal Final Four. Eigentlich ist Bermig kein Fan vom Pokal. Zum einen stört ihn der Austragungsmodus, der seit 2011 praktiziert wird, und zum anderen bräuchten die Handballerinnen auch mal eine Regenerationspause. Trotzdem haben die Havelstädterinnen ein Ziel: "Wir wollen dem FHC 60 Minuten Paroli bieten". Es ist das Duell David gegen Goliath: Brandenburgliga trifft auf 3. Liga Nord. Das bedeute auch, dass die FHC-Spielerinnen viel mehr auf der Platte können. Einige Spielerinnen aus dem SV West Kader haben die Sportschule in Frankfurt Oder durchlaufen und kennen womöglich noch die ein oder andere Gegenspielerin von der Oder.

Sollten die Frankfurter Damen um Trainerin Daniela Filip besiegt werden, ist der potentielle Pokaltriumph nur noch ein Spiel entfernt. Im möglichen echten Endspiel am Sonntag, 7. Januar, um 13.30 Uhr wären folgende Gegner denkbar: der TSV Germania Massen oder die HSG Ahrensdorf/Schenkenhorst. Germania Massen ist aus dem Liga-Alltag ein alter Bekannter. "Wir hoffen auf viele Fans, die uns unterstützen", sagt der SV West im Hinblick auf die geographische Nähe zur Landeshauptstadt Potsdam. Im Spiel gegen den FHC haben sie zwar die krasse Aussenseiterrolle, aber: "Wir lassen die Kuh fliegen", versprach Bermig bei einem möglichen Pokaltriumph. Es würde dann spontan reagiert werden. Geplant ist momentan noch nichts.