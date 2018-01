Fehrbellin verteilt Zuschüsse

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) 23100 Euro haben die Gemeindevertreter von Fehrbellin bei ihrer jüngsten Sitzung noch für Vereine und für investive Zuschüsse auf den Sportanlagen in der Kommune locker gemacht.

1000 Euro gehen an die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Protzen. Die GAB unterstützt die Gemeinde bei diversen Arbeiten - vor allem bei der Pflege öffentlicher Flächen. Die Kegler des SV90 Fehrbellin machen durch ihre Erfolge den Ort auf sportlicher Ebene bekannt. Damit die Saison 2018/2019 in der ersten Bundesliga finanziell sicher ist, unterstützt die Kommune die Sportler mit 1500 Euro. Der Förderverein Seefestival Wustrau-Altfriesack hat für die Spielzeit 2018 bei der Gemeinde einen Zuschuss von 1000 Euro beantragt. Die Abgeordneten stimmten einer Förderung in Höhe von 500 Euro zu. Der Tierschutzverein Ostprignitz-Ruppin wünschte sich ebenfalls 1000 Euro von Fehrbellin als Unterstützung für die Betreuung und medizinische Versorgung der Tiere. Er bekommt 400 Euro aus der Gemeindekasse. Weitere 500 Euro gehen an den Verein Neuruppiner Frauen für Frauen, der in der Kreisstadt von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder betreut.

Deutlich größere Summen werden für Investitionen fließen. Dafür haben die Vereine ihre Kostenvoranschläge eingereicht, von denen die Gemeinde diesmal 80 Prozent stellt. Der Langener SV möchte einen neuen Zaun um den Sportplatz bauen. 7200 Euro gibt Fehrbellin dafür dazu. Die SG Linum will einen alten Schuppen abreißen und ein neues Gerätehaus bauen. Mit 8000 Euro beteiligt sich die Gemeinde daran. Die SG plant zudem, eine neue LED-Flutlichtanlage zu bauen. Um einen Zuschuss gewähren zu können, fehlen dafür aber noch die Kostenvoranschläge. Diese Investition soll nun in das Jahr 2019 verschoben werden. 4000 Euro soll der SV Protzen für zwei neue Wechselkabinen und zwei neue Tore bekommen. Allerdings will die Gemeinde erst noch prüfen, ob die Wechselkabinen nicht schon stehen. Zudem soll geklärt werden, ob Fußballtore nicht auch über den Kreis- oder Landessportbund gefördert werden können.