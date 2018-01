Auto hebt ab und fliegt in Baumkrone

Tilman Trebs

Lehnitz/Summt (OGA) In einer Baumkrone landete am Dienstagabend ein Auto, das zwischen Lehnitz und Summt von der Fahrbahn abgekommen war. Nach Angaben der Polizei war die 32-jährige Autofahrerin mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die Lehnitzer Feuerwehr berichtete auf ihrer Facebook-Seite, dass das Fahrzeug zunächst einen Baum gestreift und dann in die Böschung gefahren sei. Die Böschung habe wie eine Sprungschanze gewirkt habe. Das Auto sei in drei bis vier Metern Höhe in eine Baumkrone geflogen und dann in die Tiefe gestürzt. Der Rettungsdienst befreite die Frau aus dem Fahrzeug. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Berlin-Buch gebracht. Den Sachschaden gab die Polizei mit rund 11 000 Euro an.