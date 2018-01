Sandra Euent

Schönwalde-Siedlung (BRAWO) In Schönwalde-Siedlung wurde in der Silvesternacht ein Briefkasten zerstört. Eine Passant meldete den Fall kurz nach dem Jahreswechsel der Polizei. Der Briefkasten wurde mit einer solchen Wucht gesprengt, dass er aus dem Betonsockel gerissen wurde und Teile des Kastens sowie Briefe noch in mehreren Metern Entfernung gefunden worden sind. Die Briefsendungen wurden größtenteils beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein sogenannter Polenböller für die Zerstörung gesorgt haben, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten sicherten Spuren und sammelten die umherliegende Post ein. Gesucht wird nun nach Zeugen, die die Tat beobachtet haben und natürlich nach den Tätern. Wer Hinweise geben kann, wendet sich an die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750.