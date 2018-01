Früherer Schafstall brennt ab

Tilman Trebs

Häsen (GZ) In einem früheren Schafstall in Häsen ist am Mittwochmorgen ein Feuer ausgebrochen. Nach Auskunft der Feuerwehrleitstelle in Eberswalde dauert der Feuerwehreinsatz am Kleveschen Damm zur Stunde noch an. Das Gebäude sei nicht mehr zu retten. Die Feuerwehren lassen es deshalb kontrolliert abbbrennen, sagte ein Sprecher. Tiere wurden in dem Stall nicht mehr gehalten. Er diente den Angaben zufolge zuletzt als Strohballenlager. Die Brandursache ist noch unklar.