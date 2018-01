Im sechsten Anlauf der erste Sieg

Martin Terstegge

Brandenburg (MOZ) Bei der 6. Auflage des Allianz-Girls-Cup gelang dem Ausrichter, die Fußballfrauen des FC Stahl Brandenburg, nun endlich der erste Turniererfolg. Doch danach sah es zum Wettkampfstart nicht unbedingt aus.

Im Vorjahr noch mit zwei Vertretungen ins Turnier gestartet, setzte Trainer Oliver Gühne diesmal auf Konzentration der Kräfte. Neben den beiden Torfrauen Anne Pracht und Susanne Ganzer, die beide gleiche Spielanteile erhielten, standen ihm mit Marie Neumann, Cindy Wichmann, Marlen Wodtke, Sarah Ziegenhirt, Nathalie Säger, Kandy Weckwerth, Leah Lange und Lisa Budde wichtige Spielerinnen aus der Stammelf zur Verfügung. Sie mussten sich jedoch erst einmal auf dem ungewohnten Spielfeld in der Halle am Wiesenweg finden.

Allerdings zeichnete sich in den ersten Partien für Trainer Gühne durchaus eine Parallele zu den Freiluftauftritten ab. Seine Mannschaft nutzte die vorhandenen Möglichkeiten nicht und brachte sich dadurch selbst in die Bredouille. In ihrem Auftaktspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena lagen die Gastgeberinnen lange Zeit zurück, machten aber noch den 1:1-Ausgleichstreffer. Einen ähnlichen Verlauf sahen die Zuschauer in der zweiten Partie gegen den SV Babelsberg 03. Die Stahl-Damen erspielten sich ihre Gelegenheiten, doch die Tore erzielte der Gegner zum 2:0-Zwischenstand. Die Brandenburgerinnen zeichnete aber ihren Einsatzwillen aus, sie erkämpften sich noch den 2:2-Endstand.

Zwei Punkte aus zwei Spielen, dass sah nach der üblichen guten Gastgeberrolle der Stahl-Frauen aus, den anderen Teams den Pokal zu überlassen. Aber von den anderen sechs Mannschaften trat keine zum Siegeszug an, so dass die Brandenburgerinnen im Rennen blieben. Im dritten Spiel löste sich dann auch die "Torbremse". Gegen die Magdeburger Vertretung Besiegdas gelang ihnen ein 6:0-Kantersieg. Gegen Lichtenberg 47 fiel die Gühne-Truppe jedoch wieder in den alten Trott, schaffte nur mit Mühe einen 1:0-Erfolg.

In der fünften Begegnung wartete nun der "schwerste Brocken" auf das Stahl-Team. Die Frauen des 1. FC Union hinterließen spielerischen den besten Eindruck aller Mannschaften, zeigten nur in der Partie gegen Jena Schwächen, wo sie nicht über ein 4:4 hinauskamen. Ihre anderen drei Spiele gewannen sie mehr oder weniger deutlich. Für die Brandenburgerinnen hieß es unbedingt gewinnen, um die Titelchance zu wahren. Konzentriert starteten sie, gingen durch Neumann und Budde mit 2:0 in Führung. Die Stahl-Damen versuchten hinten "Beton anzurühren", doch die spielstarken Berlinerinnen ließen sich nicht komplett ausschalten. Mit dem 1:2-Anschlusstor kam Spannung auf, die aber Säger mit ihrem Treffer zum 3:1 wieder herausnahm.

Anschließend besiegten die Unionerinnen in ihrem letzten Spiel Lichtenberg klar mit 6:1, so dass vor dem Anpfiff der letzten Partie des Abends die Marschroute für die Gühne-Schützling feststand. Sie mussten das Team des FSV Forst Borgsdorf unbedingt bezwingen um Erster zu werden, die Höhe des Sieges war bedeutungslos. Zu Beginn zeigte sich eine gewisse Nervosität auf der Trainerbank, weil die Chancen erneut ungenutzt blieben. Doch dank der beiden Tore Neumanns gewannen die Stahl-Fußballerinnen verdient mit 2:0 und konnten erstmals ihr eigenes Turnier für sich entscheiden.

Es gab noch eine zusätzliche Auszeichnung für den Ausrichter. Durch ihre Tore im letzten Spiel zog Marie Neumann mit einer Union-Spielerin in der Wertung um die Torjägerkrone gleich, beide verbuchte sieben Treffer. Im Neunmeterschießen setzte sich Neumann durch und erhielt die Auszeichnung. Zur besten Torhüterin wurde Patricia Kriltz vom SV Babelsberg 03 gekürt, der Titel beste Spielerin ging an Elisa Emini vom 1.FC Union Berlin.

EndstandPunkte/Tore

1. FC Stahl14/+11

2. 1. FC Union13/+18

3. FC CZ Jena11/+3

4. Babelsberg 0310/-1

5.Lichtenberg 474/-8

6. Besiegdas Magdbg.4/-10

7. Borgsdorf3/-13