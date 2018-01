Arbeitslosigkeit auf historischem Tiefstand

Tilman Trebs

Oberhavel (OGA) Der Arbeitsmarkt hat sich auch zum Jahresende stabil präsentiert. "Das milde Wetter und die anhaltend gute Konjunktur haben die Arbeitslosigkeit im Dezember kaum verändert", erklärte die Direktorin der Neuruppiner Arbeitsagentur, Cornelie Schlegel, am Mittwoch. Die Arbeitslosenquote stieg im Landkreis um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent. Saisonbedingt ging die Zahl der Arbeitslosmeldungen im Garten- und Landschaftsbau sowie im Hoch- und Tiefbau nach oben. Im Handel und Tourismus blieben die Zahlen wegen des Feiertagsgeschäfts stabil.

Insgesamt habe der Landkreis im vergangenen Jahr von der guten konjunkturellen Lage profitiert, so Cornelie Schlegel. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat weiter zugenommen. Die Arbeitslosigkeit ist auf einen historischen Tiefstand seit der Wiedervereinigung gesunken." Vor einem Jahr lag die Quote noch bei 6,5 Prozent.

Cornelie Schlegel rechnete am Mittwoch damit, dass sich der Trend auch in diesem Jahr fortsetzt. Die größten Herausforderungen seien die Reduzierung der Langzeitarbeitslosigkeit, die Integration geflüchteter Menschen und die Fachkräftsicherung. Vor allem die Metall- und Elektroindustrie sowie Krankenhäuser und Pflegedienste hätten zunehmend Probleme, freie Stellen zu besetzen. Ähnlich sehe es in einigen Büro- und Verwaltungsberufen aus. Schlegel kündigte an, gemeinsam mit dem Jobcenter des Kreises gezielt in berufliche Weiterbildung zu investieren sowie Langzeitarbeitslosen und Flüchtlingen neue Integrationschancen zu eröffnen.