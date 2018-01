Sonderermittlungen zu Kyritzer Schüssen

Brian Kehnscherper

Kyritz (MOZ) Nachdem am Neujahrsabend in Kyritz Schüsse gefallen sind, hat die Neuruppiner Kriminalpolizei nun eine Ermittlungsgruppe gebildet, die sich ausschließlich mit dem Fall befasst.

Wie berichtet, hatte ein Unbekannter in Richtung der Autos zweier türkischstämmiger Männer geschossen. Als diese anhielten, flüchtete der Täter. Die zwei Zeugen konnten den Mann nur vage beschreiben. Die beiden Opfer sind selbst bereits polizeibekannt. Laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs sollen sie Ende vergangenen Jahres einen Mann bei einer Schlägerei schwer verletzt haben. Sowohl die mutmaßlichen Täter als auch ihr Opfer betreiben einen Döner Imbiss. Die Konkurrenz war offenbar Hintergrund des Konflikts. Ob die Schüsse, die am Neujahrsabend auf die Autos der beiden Männer abgegeben wurden, damit zusammenhängen, schließt die Polizei zumindest nicht aus. Einem Online-Medienbericht, in dem über einen "Döner-Krieg" spekuliert wird, tritt Röhrs aber entschieden entgegen. "Es gibt viele mögliche Motive. Es wird in alle Richtungen ermittelt. Wir schließen nichts aus", so die Polizeisprecherin.