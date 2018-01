Mit Faustschlägen in Gesicht und Rippen

Sandra Euent

Wustermark (BRAWO) In der Berliner Straße in Wustermark wurde am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr ein hilfsbereiter Autofahrer Opfer eines Räubers. Der Havelländer wurde auf einen winkenden Mann aufmerksam, der nahe eines roten Fahrzeugs stand und scheinbar Hilfe benötigte. Nachdem der Mann gehalten hatte, näherte sich der offenbar Hilfesuchende. Der hilfsbereite Autofahrer stieg aus und vernahm noch die Rufe "Hilfe! Bitte!", bevor er unvermittelt mit Faustschlägen im Gesicht und den Rippen traktiert wurde. Der Angreifer drängte ihn zurück in sein Fahrzeug und griff nach der auf der Beifahrerseite liegenden Brieftasche. Er entnahm das Geld und flüchtete im Anschluss in Richtung Elstal mit dem roten Pkw. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis. Das Opfer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen im Rippen- und Gesichtsbereich in das Nauener Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet darum, sich zu melden, wenn man am Dienstag, 2. Januar, gegen 18.00 Uhr den Tathergang beobachten konnte oder wenn einem das rote Fahrzeug und/oder der Täter ebenfalls dort aufgefallen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter 03322/2750 entgegen.