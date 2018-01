Quote im Havelland weiter bei 5,7 Prozent

Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Das Jahr 2017 endete gut auf dem Arbeitsmarkt. Nachdem die Bundesagentur für Arbeit mit Sitz in Nürnberg am Mittwoch die neuesten Zahlen veröffentlichte, zogen die regionalen Agenturen nach. Auch bei uns ist nun davon die Rede, dass die Arbeitslosigkeit auf einen historischen Tiefststand seit der Wiedervereinigung gesunken sei.

"Das weiterhin milde Wetter und die anhaltend gute Konjunktur haben die Arbeitslosigkeit im Dezember kaum verändert. Erste Saisoneffekte sind erkennbar. Mehr Arbeitslosmeldungen als im November erfolgten insbesondere aus den Bereichen Gartenbau, Hoch- und Tiefbau und Lager/Logistik. Die Unternehmen profitieren von der guten Auftragslage, versuchen aber jetzt auch verstärkt, ihr Fachpersonal zu halten. Die Branchen Handel und Tourismus nutzen noch das gute Feiertagsgeschäft, die Arbeitslosmeldungen verharren auf niedrigem Niveau", so resümiert Cornelie Schlegel die Arbeitsmarktlage im vorigen Dezember. Sie ist die Geschäftsführerin der in Neuruppin ansässigen Agentur für Arbeit, die auch für den Landkreis Havelland zuständig ist.

Insgesamt habe die Region von der guten konjunkturellen Lage im Jahr 2017 profitiert. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nehme kontinuierlich zu, die Arbeitslosigkeit sei auf einen historischen Tiefststand seit der Wiedervereinigung gesunken. Die Personalnachfrage der Unternehmen bleibe hoch. "Insbesondere für viele Metall- und Elektroberufe, medizinisches und pflegerisches Fachpersonal, aber auch in ausgewählten Büro- und Verwaltungsberufen kommt es zunehmend zu Besetzungsschwierigkeiten", so Schlegel weiter.

Im Landkreis Havelland hat sich die Arbeitslosenquote im Dezember, im Vergleich zum Vormonat nicht verändert. Sie liegt weiter bei 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Quote aber um 1,1 Prozentpunkte gesunken. Auch die Unterbeschäftigungsquote blieb im Dezember bei 8,0 Prozent, ist aber ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozentpunkte niedriger.

"In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen erfasst, die nicht als arbeitslos im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB) gelten, weil sie Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung oder kurzfristig erkrankt sind", wie es auf https://statistik.arbeitsagentur.de heißt.

Insofern bildet die Unterbeschäftigungsquote einen Wert ab, der die Arbeitslosigkeit weiter fasst. Im Havelland liegt also dieser Wert gegenwärtig um 2,3 Prozentpunkte höher als die Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent. Deutschlandweit beläuft sich die Unterschäftigungsquote auf 7,4 Prozent (3.377.000 Menschen). Im Vorjahr lag der Wert bei 7,9 Prozent. Die Arbeitslosenzahl beträgt indes 2.385.000 Menschen, Quote: 5,3 Prozent.

Für ihre beiden Geschäftsstellenbereiche im Landkreis Havelland nennt die Neuruppiner Agentur für Arbeit nicht den jeweiligen Grad der Unterbeschäftigung. Hier ist lediglich von 2.629 arbeitslos gemeldeten Menschen im Osten (Geschäftsstelle Nauen/Quote: 4,2 Prozent) und 2.293 im Westen (Rathenow/Quote 9,6 Prozent) die Rede.

Geldleistungen: In der aktuellen Bilanz, veröffentlicht auf https://statistik.arbeitsagentur.de, finden sich zuguterletzt auch folgende Angaben über Geldleistungen: "Insgesamt 707.000 Personen erhielten im Dezember 2017 Arbeitslosengeld, 50.000 weniger als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) lag im Dezember bei 4.272.000. Gegenüber Dezember 2016 war dies ein Rückgang von 51.000 Personen. 7,8 Prozent der in Deutschland lebenden Personen im erwerbsfähigen Alter waren damit hilfebedürftig."

Damit ist folgende Rechnung möglich: Von insgesamt aktuell 3.377.000 unterbeschäftigten Menschen zieht man die 707.000 Empfänger von Arbeitslosengeld ab. Das ergibt 2,670 Millionen. Diese Zahl von 4,272 Millionen abgezogen, erschließt sich Zahl derer in Deutschland, die ohne aufstockende Leistungen finanziell nicht über die Runden kommen (1,602 Millionen).