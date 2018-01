Uta Kupsch wird neue Wirtschaftsförderin

Martin Risken

Zehdenick (GZ) Der Havelstadt Zehdenick zu einem neuen frischen Image verhelfen möchte Uta Kupsch. Die 57-jährige studierte Diplom-Nordeuropawissenschaftlerin ist von Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD, rechts) in der Stadtverwaltung Zehdenick begrüßt worden, wo sie für die Themen Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing verantwortlich zeichnet. Bereits seit 1992 ist die Schildowerin in der Wirtschaftsförderung tätig. Zunächst in Oberhavel, zuletzt in leitender Position in Nienburg an der Weser, wo sie sich einen Namen als ausgezeichnete Netzwerkerin machte.