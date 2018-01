Einheit verliert besten Torjäger

Britta Gallrein

Bernau (MOZ) Brandenburgligist Einheit Bernau muss künftig auf seinen besten Torjäger verzichten. Volkan Altin wechselt zum RSV Eintracht in die Landesliga. Zwei weitere Fußballer verlassen ebenfalls den Verein.

Der 31-jährige Deutsch-Türke sorgte nach seiner Verpflichtung im vergangenen Winter für ordentlich Druck nach vorne aus dem Einheit-Mittelfeld - und war ebenso als Vollstrecker erfolgreich. Zwölf Treffer in 13 Spielen in der Rückrunde der vergangenen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Und auch in dieser Saison war Volkan Altin einer, dem Einheit seine gute Torquote von 31 Treffern zu verdanken hat. Achtmal traf Altin in elf Partien ins Schwarze - häufiger als alle seine Mitspieler aus dem Thomaschewski-Team. Siebenmal war er als Vorbereiter an Treffern beteiligt. Sein Weggang wird die Bernauer schmerzen.

"Es ist sicher nicht schön, dass er geht, aber aus seiner Sicht war es eine logische Entscheidung", sagt Olaf Skotnik, sportlicher Leiter von Einheit. "Schon vor Wochen ist Volkan an uns herangetreten. Er beginnt im Januar seine Ausbildung zum Zollbeamten in Werder an der Havel. Es wäre für ihn nicht mehr möglich, bei uns mit zu trainieren." Daher sei Altins Entscheidung, sich nach einem anderen Verein umzusehen, nachvollziehbar. Zumal bei einem Team in der Landesliga der Aufwand auch nicht ganz so hoch sei. Altin und RSV-Coach Patrick Hinze kennen sich schon sehr lange, da lag die Entscheidung, in das Team aus Havelland zu wechseln, für den Fußballer, der schon in der Regionalliga für Hertha BSC II und den SV Sandhausen kickte, nahe.

"Wir waren dann auch weit davon entfernt, ihm das zu verbauen", sagt Olaf Skotnik. "Wir sind ja auch nur durch Zufall zu ihm gekommen - dadurch, dass seine letzte Mannschaft Hürtürkel Zahlungsschwierigkeiten hatte - und sind dankbar und glücklich für das letzte Jahr. Und wer weiß, vielleicht sieht man sich ja im Sommer nochmal, wenn er die Ausbildung beendet hat", sagt Olaf Skotnik. Eine Absprache dazu gebe es aber noch nicht. "Wir werden sehen, was passiert." Jedenfalls wünsche man dem Goalgetter alles Gute. "Glückwunsch an den RSV Eintracht. Da bekommen sie wirklich einen Top-Spieler. Ich hoffe für Volkan, dass er gesund bleibt und dass die Spieler in der Landesliga es genießen, gegen so einen wie ihn spielen zu dürfen."

Neben Volkan Altin werden auch Colin Bastin und Hakan Cankaya den Verein verlassen. Der 19-jährige Bastin hatte schon in der Hinrunde nur einen Mini-Einsatz, jetzt beginnt er sein Studium und schafft damit auch den Aufwand in der Brandenburgliga nicht mehr.

Der 31-Jährige Hakan Cankaya ist seit anderthalb Jahren bei Einheit. "Bedingt durch viele Verletzungen konnte er nicht das abrufen, was er eigentlich kann", bedauert Olaf Skotnik. "Aber auch er ist ein Vollprofi auf und neben dem Platz", lobt er den Türken, der in der Hinrunde bei sieben Spielen dabei war und zwei Tore schoss. Auch der Regionalliga-erfahrene Cankaya (spielte für Optik Rathenow) geht aus beruflichen Gründen. "Er macht seine Ausbildung bei der Polizei und weiß nicht, wo er künftig eingesetzt wird, deshalb machte das keinen Sinn mehr." Cankaya wird künftig beim Berliner FC Meteor in der Bezirksliga auflaufen.

Sorgen müssen man sich um den Brandenburgliga-Zweiten Einheit Bernau aber nicht machen, betont Olaf Skotnik. Auch wenn es bislang keine Neuverpflichtungen zu verzeichnen gebe. "Wenn sich Spieler anbieten, gucken wir uns die natürlich an. Aber wir haben einen guten Kader. Es gibt keinen Grund, hektisch zu werden", gibt sich Skotnik entspannt. Außerdem, fügt er hinzu, sei man schließlich absolut "im Soll".

Das kann man wohl laut sagen, denn bei den Bernauern lief die Hinrunde wie geschnitten Brot. Nur drei Punkte liegt Einheit hinter dem Tabellenführer Ludwigsfelder FC. Schielt man da nicht ein bisschen in Richtung Oberliga? "Nein, meiner Meinung nach sind für uns Ambitionen in Richtung Oberliga absolut hirnrissig", stellt Skotnik klar. "Wie soll das funktionieren mit unserer Infrastruktur? Vereine wie Ludwigsfelde lachen sich jetzt schon kaputt, wenn die unseren Platz sehen. Der ist nicht oberligawürdig." Außerdem ist die Oberliga aus seiner Sicht unattraktiv. "Die Kosten sind viel zu hoch, man hat viel weitere Anfahrtswege, dafür sind die Zuschauerzahlen aber auch nicht höher als in der Brandenburgliga. Es kostet nur mehr Geld, bringt aber nichts ein. Außer man ist ein Verein, der die Oberliga nur als Zwischenstation für die Regionalliga sieht."