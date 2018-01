Woidke überreicht 11500 Euro für Brandenburgs älteste Wassermühle

Burkhard Keeve

Mühlenbeck (OGA) Am Mittwoch besuchte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die alte Wassermühle in Mühlenbeck. Im Gepäck hatte er einen Scheck über knapp 11500 Euro, den er an den Vorsitzenden des Fördervereins Historische Mönchmühle, Claus Schwartzer (rechts), übergab. Das Geld wird für einen Zaun verwendet. Seit 2004 kümmert sich der Mühlenbecker Förderverein um den Erhalt von Brandenburgs ältester Wassermühle im Ort. Bei einem kleinen Rundgang über die historische Anlage zeigte Schwartzer Woidke die Fortschritte der Sanierungsarbeiten.

