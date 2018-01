Die Distanzen werden nach und nach länger

Kerstin Bechly

Frankfurt (MOZ) Lauffreudig und mit neuen sportlichen Zielen trafen sich am Neujahrsnachmittag 22 Läufer vom OSV Holzinger, MSV Tripoint und Freizeitläufer. Über 11,8 Kilometer ging es einmal rund um den Helenesee.

"Das war schon ein wenig ein Crosslauf mit viel Gehölz und einigen zerfahrenen Wegen. Aber es war ein entspannter Lauf, wir sind lange zusammen geblieben", schilderte Organisator und OSV-Chef Jürgen Holzäpfel. Einen extra-Dank für die Einladung hatte Stefan Härtel übrig: "Ich bin heute wirklich das erste Mal einmal um den See herum gelaufen. Eine schöne Strecke," so der erfahrene Läufer und Triathlet (M45), der sonst am Müllroser See seine Runden dreht.

Ein wenig auf Tempo drückten irgendwann Torsten Schlauß sowie Ingo Bradler und Holger Schrobitz, die als Erste nach gut einer Stunde eintrafen. Auch für Schrobitz bedeutete die Strecke eine Premiere. Er läuft seit zwei Jahren regelmäßig, kam vor einem halben Jahr zum OSV. "Mit Jürgen macht das Training großen Spaß, er kann Technik gut rüberbringen. Die ABC-Läufe verfeinern den Laufstil und bringen ein bisschen Zeit nach vorn", ist der 46-Jährige überzeugt, der seinen ersten Marathon - den Mitteldeutschen von Leipzig nach Halle - in 3:22:57 h bewältigte.

Eine Zeit um 3:18 h strebt Ingo Bradler bei einem seiner zwei geplanten Marathons in diesem Jahr wieder an. "3:15 Uhr wären das Optimum. Eine "Zwei' vorn werde ich in meinem Alter und trainingstechnisch wohl nicht mehr erreichen", sieht es der 51-Jährige realistisch, der sich trotzdem einer besonderen Herausforderung stellen will: "Ein Kumpel hat mir vom 100-km-Lauf in Biel in der Schweiz vorgeschwärmt. Wenn alles klappt, will ich mich daran wagen", so Ingo Bradler.

Distanzverlängerungen haben sich auch zwei Triathletinnen vorgenommen. So Ute Haferkorn (W50): "Ich bin im vorigen Jahr viermal über die Olympische Distanz gestartet (1,5 km schwimmen, 40 km Rad, 10 km Lauf - die Red.) und habe mich immer wohlgefühlt. Jetzt will ich die Mitteldistanz angehen. Meine Motivation? Man muss Ziele haben". Ähnlich sieht es Heike Kosik (W50), die erst vor zwei Jahren mit regelmäßigem Sport begonnen hat. Ihr Rat: "Man muss einfach anfangen. So lange laufen wie es geht, dann eine Pause machen, nach und nach die Strecke erweitern. Eine Freundin sagt immer: Auch wenn man nur geht, bewegt man sich mehr als jemand, der nur auf der Couch sitzt." Unter diesem Ansatz hat sie bereits mehrere Sprinttriathlons geschafft und will sich nun an die Olympische Distanz wagen.

Den Neujahrslauf will Jürgen Holzäpfel etablieren - gemeinsam mit Ronny Hartz, dem neuen Organisator des Helenesee-Triathlons. Der hatte am Silvestertag auch einen Lauf um den See angeboten - 16 Läufer kamen. Aber der 31. Dezember soll nun doch weiterhin der Silvester-Tour des MSV Tripoint vorbehalten sein, der Neujahrslauf künftig schon mal den Blick auf den heimischen Triathlon im Juni richten.