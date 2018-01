Rotes Kreuz ruft zum Blutspenden auf

Matthias Henke

Zehdenick/Fürstenberg (GZ) Zwölf Mal besteht in Zehdenick im Jahr 2018 die Möglichkeit, Blut zu spenden. Darauf weist der Blutspendedienst Nord-Ost des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hin. Immer am zweiten Dienstag im Monat sind zu diesem Zweck Spendewillige im Seniorenzentrum "Havelpark", Friedhofstraße 28, willkommen und zwar zwischen 15 und 18.30 Uhr. Erster Termin in diesem Jahr ist folglich der 9. Januar.

Lediglich fünf Termine zum Blutspenden stehen in Fürstenberg auf dem Plan, der erste am Dienstag, 16.Januar, zwischen 15und 18.30 Uhr. In der Mehrzweckhalle auf dem Berliner Berg, Zugang über die Bergstraße, wird Spendern an diesem Tag vom Roten Kreuz der Lebenssaft abgezapft. Weitere Möglichkeit zum Blutspenden bestehen in Fürstenberg an den Dienstagen 27.März, 26. Juni, 18. September sowie am 27. November.