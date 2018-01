Arbeitgeber stehen Schlange für qualifiziertes Personal

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Typisch für den Dezember ist die Arbeitslosigkeit im letzten Monat des Jahres 2017 in der Stadt Frankfurt und den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland leicht gestiegen. 15475 Menschen waren arbeitslos gemeldet, das sind 241 mehr als im November, aber 1587 weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote betrug 6,9 Prozent. Ein Jahr zuvor lag sie bei 7,6 Prozent. 4972 wurden von der Agentur betreut, 11220 vom Jobcenter.

In Frankfurt selbst waren zum Jahresende 2497 Arbeitslose registriert - 61 mehr als im Vormonat. Das entspricht einer Quote von 8,4 Prozent. 542 Arbeitslose wurden von der Agentur für Arbeit betreut, 1887 vom Frankfurter Jobcenter.

"2017 war insgesamt ein gutes Jahr für den Arbeitsmarkt in Ostbrandenburg", sagt Jochem Freyer, Geschäftsführer der Frankfurter Arbeitsagentur. So seien die Jahresdurchschnittswerte bei den Arbeitslosenzahlen die niedrigsten seit 1990. Zudem erreichte die Zahl der Menschen, die in Ostbrandenburg eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben, mit 132801 zum Stichtag 30. Juni ein Rekordhoch. Auch die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Stellen in Frankfurt stieg um 316 auf 27582. Nur 2011, also vor der Krise in der Solarbranche, lag diese Zahl in der Oderstadt mit 28796 höher. Und nie meldeten die regionalen Unternehmen mehr offene Stellen als im vergangenen Jahr, nämlich 10141. "Vieles deutet darauf hin, dass die positive Entwicklung auch 2018 anhält", gibt sich Jochem Freyer optimistisch. Arbeitgeber aus vielen Branchen stünden Schlange für qualifiziertes Personal. Daher sollen seitens der Agentur in diesem Jahr 1000 Qualifizierungsmaßnahmen für Arbeitslose finanziert werden.

Auch Frank Mahlkow, Geschäftsführer des Frankfurter Jobcenters, bewertet die Situation positiv, weil 2017 auch etliche vorher langzeitarbeitslose Frankfurter wieder eine Chance auf dem Arbeitsmarkt bekommen haben. Innerhalb eines Jahres sank ihre Zahl von 1069 auf 1002. Insgesamt wurden 4,7 Millionen Euro in Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik investiert. So konnten 41 Menschen, die vorher keine Berufsausbildung hatten, eine Umschulung beginnen, weitere 249 wurden in eine berufliche Weiterbildung vermittelt.

Die Zahl der Flüchtlinge, die Leistungen vom Jobcenter erhalten, habe sich seit Juli stabilisiert, so Frank Mahlkow weiter. Sie liegt derzeit bei 558. 90 Prozent besuchen Deutschkursen oder Kurse zur beruflichen Weiterbildung. 64 wurden bislang in sozialversicherungspflichtige Jobs vermittelt, von denen allerdings noch die Hälfte ergänzende Leistungen bezieht.