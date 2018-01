Sechs Ausstellungen im städtischen Museum

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sechs Ausstellungen, viele Konzerte und interessante Lesungen: im städtischen Museum und der Galerie erwartet die Besucher auch in diesem Jahr wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Jahresprogramm.

Ginge es nach den Anfragen, Hartmut Preuß, Leiter des städtischen Museums, könnte im Jahr sicherlich jeden Monat eine Kunstausstellung neu zeigen. Doch in den Jahren hat sich gezeigt, dass ein Zweimonat-Rhythmus sinnvoll ist. Und so werden auch in diesem Jahr wieder mehrere Künstler ihre Arbeiten präsentieren. Die Besucher erwarten mitunter ungewöhnliche Einblicke.

Gleich die erste Schau in diesem Jahr, deren Vernissage am 9. Februar, diesmal schon an einem Freitag, stattfindet, verspricht interessant zu werden. Die Malerin G.L. Gabriele wird einen Teil ihrer Arbeiten ausstellen. Kennengelernt hat Hartmut Preuß die Künstlerin über ein Bild, das seit einigen Monaten im Saal der Stadtverordneten hängt. Geschaffen hat es der renommierte Maler Fred Thieler, Vater von G.L. Gabriel. "Sie wird in die Nähe von Beeskow ziehen. Ihre erste Ausstellung in der Region macht sie in Eisenhüttenstadt", erklärt Hartmut Preuß.

Ausstellungen zu runden Geburtstagen von Künstlern wird es auch dieses Jahr geben. Der Eisenhüttenstädter Maler Mathias Steier wird 60. Vom 10. November bis 13. Januar ist ein Teil seines Schaffens in der Galerie zu sehen. Ihm zur Seite stehen Grafiken von Ingo Duderstedt. Beide sind Mitglieder der Leipziger Grafikbörse. Mitglieder dieses renommierten Künstlerzusammenschluss waren im vergangenen Jahr in Eisenhüttenstadt zu Gast.

Gleichsam als Lokalmatador stellt Mathias Steier nicht das erste Mal in den Räumen in der Löwenstraße aus. Das gilt auch für Künstler aus dem Elbe-Elster-Kreis. Der Landkreis hatte im vergangenen Jahr Künstler aus dem Landkreis sowie internationale Gäste dazu aufgerufen, sich künstlerisch zum Thema "reFORMation" zu betätigen. Die Ergebnisse sind ab 16. Juni über zwei Etagen verteilt in Eisenhüttenstadt zu sehen.

Gespannt ist Hartmut Preuß auch auf die Ausstellung mit Malerei und Grafik von Horst Bartnig. Der 81-jährige Berliner, der auch mit Computer arbeitet, wurde ihm empfohlen. "Die Bilder sind total abstrakt. "