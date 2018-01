Eltern müssen für Antwort nicht zahlen

Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) "Das war wirklich unglücklich formuliert", sagt Roswitha Thiede. Mit der Einschätzung reagiert die Amtsdirektorin von Seelow-Land auf den Elternprotest zu einem Schreiben aus dem Ordnungsamt ihrer Verwaltung. In der Mitte Dezember in Kindereinrichtungen im Amtsbereich ausgehängten Mitteilung mit Bezug auf das "Rathenow-Urteil" des Oberverwaltungsgerichtes zur Höhe der Elternbeiträge hatte die Behörde angekündigt, den Eltern die Kosten für eine Überprüfung ihrer Beiträge in Rechnung zu stellen. Betroffene sprachen daraufhin von "Druck" und "Drohung" seitens der Amtsverwaltung.

Die verweist darauf, dass die Satzungen der Gemeinden aus Seelow-Land zur Erhebung der Kita-Elternbeiträge - anders als die Rathenower Satzung - rechtswirksam sei. Denn die vom Gericht beanstandeten kalkulatorischen Zinsen werden nicht erhoben. Der Ärger der Eltern entzündet sich an der im Schreiben angefügten Ankündigung, die Verwaltung könnte "die zusätzlichen Verwaltungsaufwendungen erheben, denn die Überprüfungen werden sehr zeitaufwendig sein".

Ihre Verwaltung werde den Antragstellern - bislang sind es 16 Eltern - keine Gebührenbescheide schicken. Es sei denn, diese wollen weitere, über das Rathenow-Urteil hinaus gehende Regelungen in ihren Kita-Beitragsbescheiden überprüft wissen, sagt Roswitha Thiede jetzt. Die Eltern sollen auf ihre Überprüfungsanträge eine Muster-Antwort erhalten, kündigt die Verwaltungschefin an.

Dass einige Eltern gleich einen Rechtsanwalt eingeschaltet haben, hält sie angesichts der Rechtslage für "nicht nötig". Die in den Kitas ausgehängten Schreiben will die Amtsdirektorin entfernen lassen.