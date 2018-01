Frankfurter Luft ist sauberer

René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Jahr 2017 hat sich laut Angaben des Landesumweltamtes in Frankfurt die Luftqualität bei den Feinstaubwerten wie auch bei den Stickoxiden verbessert. Nur noch an 13 Tagen wurden Feinstaubwerte überschritten.

Strafzahlungen der Europäischen Union wegen zu hoher Feinstaubwerte muss die Stadt also nicht befürchten. Auch eine Klage der Deutschen Umwelthilfe, die derzeit viele Kommunen wegen zu hoher Stickoxid-Werte vor Gericht zerrt, wäre in der Oderstadt chancenlos.

So verringerte sich etwa die Zahl der Tage, wo Feinstaubalarm ausgelöst wurde von 16 im Jahr 2016 auf 13 im vergangenen. Das Jahresmittel sank sogar von 26 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) auf 20 µg/m³. Dies wurde vor allem durch gute Wetterbedingungen begünstigt. Laut Experteneinschätzung wird Feinstaub bei weitem nicht nur aus dem Auspuff von Fahrzeugen ausgestoßen, sondern auch beim Bremsen erzeugt oder von weitem heran geweht. Ebenfalls das Heizen, vor allem mit Holz begünstigt eine hohe Feinstaubbelastung, die fast ausschließlich in den kälteren Monaten auftritt. Besonders an Tagen mit sogenannten Versionswetterlagen, wo warme Luft auf kalte aufgleitet, kann die Luft sich nicht austauschen. Diese Wetterlage war in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres gar nicht vorhanden.

Die 13 Feinstaub-Überschreitungstage mit Tagesmittelwerten von mehr als 50 µg/m³ stammen allesamt aus dem Januar und Februar 2017. Erlaubt laut EU wären maximal 35 Tage mit zu hohen Feinstaubwerten im Jahr. Besonders 2014 war Frankfurt mit den viertschlechtesten Werten in ganz Deutschland in den Schlagzeilen. Damals wurden die Grenzwerte bei Feinstaub an 45 Tagen überschritten. Die Angaben sind auf der Internetseite des Landesamtes für Umwelt www.lfu.brandenburg.de einzusehen. Sie werden stundenweise aktualisiert.

Nachdem in den letzten beiden Jahren in ganz Deutschland ausschließlich am Stuttgarter Neckartor die Feinstaubwerte überschritten wurden, hat sich die öffentliche Diskussion auf Stickoxide verlegt. Auch hier ist Frankfurt, wie im übrigen ganz Brandenburg, nicht im Focus. Die Belastung mit Stickstoffdioxiden (No²) an der vielbefahrenen Leipziger Straße sank im Jahresdurchschnitt von 35 µg/m³ im Jahr 2016 auf 32 im letzten Jahr. Erlaubt laut EU wären 40 µg/m³. Auch der Einstunden-Mittelwert von Stickstoffdioxiden, der nicht größer als 200 µg/m³ sein darf und laut EU im Jahr nicht mehr als 18 Mal überschritten werden soll, wurde kein einziges Mal gerissen. Damit würde Frankfurt sogar die äußerst strengen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation beim Thema Stickoxide einhalten.

Wie weit sich die Maßnahmen der Stadt, wie etwa die Geschwindigkeitsempfehlungen um die Grüne Welle an der Ecke Cottbuser Straße, Leipziger Straße zu erreichen, auswirken, lässt sich nicht konkret beziffern. Jedoch werden besonders beim Anhalten und Anfahren Luftschadstoffe erzeugt, die somit minimiert werden können. Die höchste Feinstaubbelastung der vergangenen zwölf Monate wurde übrigens wieder in der Silvesternacht gemessen. Auf sagenhafte 328 µg/m³ schossen die Messinstrumente kurz nach Mitternacht.