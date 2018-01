Blindenschrift ist noch unersetzlich

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Mit dem jährlichen Braille-Tag erinnert die Weltblindenunion an den Geburtstag des Erfinders der Blindenschrift, Louis Braille am 4. Januar 1809. Der Beeskower Jörg Mausolf hält die fast 200 Jahre alte Punktschrift immer noch für unersetzlich.

Der Arbeitsplatz von Jörg Mausolf sieht eigentlich aus wie ein ganz gewöhnlicher, nur, dass auf dem Schreibtisch statt einem Computer zwei Rechner stehen. Nur bei näherem Hinsehen fallen dem Betrachter zwei flache Geräte ins Auge, die unter den Tastaturen positioniert sind: "Das sind meine Braille-Zeilen", erläutert Jörg Mausolf. Der 62-Jährige ist als Telefonist in der Kreisverwaltung Oder-Spree beschäftigt, sein Augenlicht hatte er im Alter von 12 Jahren infolge einer Netzhautablösung verloren.

Das elektronische Hilfsmittel "Braille-Zeile" hat seinen Namen von dem Franzosen Louis Braille, an dessen Geburtstag die Weltblindenunion jedes Jahr am 4. Januar erinnert. Braille hatte eine Punktschrift erfunden, die Blinde ertasten können. Das elektronische Hilfsmittel "Braille-Zeile" ist in der Lage, mittels ausfahrbarer Pins schriftliche Inhalte, die Sehende am Computerbildschirm ablesen, für Blinde ertastbar zu machen. Für Mausolf ist die Braille-Schrift eine unverzichtbare Kommunikationsform - trotz der sprachgesteuerten elektronischen Ein- und Ausgabesysteme, die sich in den letzten Jahren sprunghaft entwickelt haben. Vor allem, wenn es auf den buchstabengetreuen Wortlaut ankommt, sei die Braille-Schrift bis heute ungeschlagen: Tabellen, Fremdsprachenwörter, Namen und Begriffe ließen sich mit Siri, Alexa und Co. bei weiten nicht so verständlich transportieren wie mit der guten alten Braille-Schrift.

Mausolf hat auch in seiner Wohnung einen Computer mit Braille-Zeile. 4300 Euro musste der Beeskower dafür hinblättern. Wenn Blinde mit einem Computer arbeiten, können sie die Maus dazu nicht nutzen, schließlich können sie die Position des Cursors nicht sehen. Stattdessen behilft sich Mausolf mit Tastenkombinationen. "Alt P" bedeutet "Play", "Strg Alt M" öffnet das Mailprogramm, "rechte Alt-Taste G" setzt Google in Bewegung.

Um sich zu informieren, benutzt Mausolf auch Papiermedien, die mit der Braille-Schrift geprägt sind. Dazu zählt die Zeitschrift "Ratgeber aktuell", die von der Deutschen Zentralbücherei für Blinde in Leipzig herausgegeben wird. Das Institut verfügt über einen Bestand von knapp 18 000 Medien, die in der Braille-Hochdrucktechnik angefertigt wurden. Der Blinde erinnert daran, dass es trotz der Hörbücher immer noch regelrechte Leseratten gibt, die Bücher in Braille-Schrift verschlingen.

Wo sich überall Braille-Zeichen im alltäglichen Umfeld befinden, fällt dem Sehenden selten auf: Tablettenpackungen, Aufzugsknöpfe, Geldausgabe-Automaten sind sicherlich die gängigsten Beispiele. In Mausolfs Büro hängt ein Kalender, dessen bildliche Inhalte durch erhabene Linien ähnlich einem Relief ertastbar sind. Die Kalenderdaten sind in Brailleschrift ausgeführt. Es gebe auch Spielkarten für Blinde, deren Symbole durch ein fühlbares Kreis-Strich-System dargestellt werden, erzählt der Beeskower.

Mausolf setzt sich als Vorsitzende der Beeskower Bezirksgruppe des Brandenburgischen Blinden- und Sehbehindertenverbands für die Belange Betroffener ein. Die Bezirksgruppe organisiert regelmäßige Treffen, ist Ansprechpartnerin für neu Betroffene und Zugezogene und sie vermittelt bei Bedarf Kontakte zu speziellen Hilfsangeboten, etwa psychologischer Betreuung. Die Gruppe verfügt derzeit über zwölf Mitglieder.

Mausolf räumt ein, dass die Zahl der Blinden in der Gesellschaft sehr gering ist. Er hat daher Verständnis, dass nicht alle öffentlichen Angebote oder Bauvorhaben mit den Bedürfnissen blinder Menschen in Einklang gebracht werden können. Dennoch könne man mit vergleichsweise geringem Aufwand einen großen Nutzen erzielen. Als Beispiel nennt er, beim Neubau von Straßen und Gehwegen "Leitlinien" einzuplanen: Kleine Erhebungen, die dem Blinden signalisieren, wo zum Beispiel der Gehweg aufhört und wo die Fahrbahn der Straße beginnt. Dem Blinden würden bereits zwei Zentimeter Niveauunterschied genügen, um den Verlauf der Gehwegkante mit dem Stock zu ertasten. "Das ist so gering, dass man mit dem Rollstuhl ohne Probleme passieren kann."