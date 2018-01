Biberverordnung greift langsam

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Agrarminister Jörg Vogelsänger (SPD) hat die 2015 erlassene Biberverordnung Ende vorigen Jahres als "großen Erfolg" bezeichnet. In der Region sieht man das differenzierter. Im Landkreis verweist man darauf, dass vieles in geordneteren Bahnen als noch vor zwei Jahren läuft.

Am Mittwoch musste Jürgen Trakat, der Leiter der unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis, schmunzeln. Die Stadt Potsdam fragte telefonisch an, ob Märkisch-Oderland nicht drei Problembiber aus der Landeshauptstadt aufnehmen könnte. Trakat musste ablehnen. Denn, das weiß der Naturschützer aus der täglichen Arbeit nur zu genau, Biber hat der Landkreis schon mehr als genug.

Umso mehr sei seine Behörde froh, dass es mit der Biberverordnung eine Grundlage für rechtssichere Entscheidungen gibt. Das war 2015 noch ganz anders. Die untere Naturschutzbehörde musste damals zu allem, was den Biber betraf - ob Damm-Beseitigungen, Vergrämungen oder Tötungen - Einzelentscheidungen treffen. Wurde eine Entnahme genehmigt, klagten meist Naturschutzverbände.

"Das gibt es heute nicht mehr", zeigt sich der Beigeordnete Rainer Schinkel (SPD) zufrieden. In der Folge der Verordnung, die maßgeblich auf Drängen des Landkreises zustande kam, bildete sich eine Arbeitsgruppe. In der arbeiten unter Federführung des Kreises unter anderem Landwirte, Vertreter des Gewässer- und Deichverbandes (Gedo), Jäger und Naturschützer mit. Gemeinsam wurde in Form einer Allgemeinverfügung des Kreises ein Papier erarbeitet, auf dessen Grundlage der Gedo agieren kann.

Derzeit sei man in der zweiten Saison, erläutert Schinkel. Die Bibersaison läuft vom 1. September bis zum 15. März des Folgejahres. Ansonsten haben die Nager Schonzeit. In der Arbeitsgruppe ist vereinbart, dass nach jedem Jahr ausgewertet wird. Das fand im Mai 2017 erstmals statt. "In der praktischen Umsetzung zeigt sich manches anders", erläutert der Beigeordnete. Man nehme alle Hinweise auf.

Im Ergebnis der ersten Auswertung seien die Jäger umfassend informiert worden, so Jürgen Trakat. Denn sie sind es, die auf Antrag des Gedo Tiere töten dürfen. Anfangs hatte es eine große Unsicherheit gegeben, weil sich Jäger sorgten, mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen, wenn sie einen Biber töten. Die Sorge ist ausgeräumt. In der ersten Saison wurden 24 Biber abgeschossen.

Die Verordnung sei ein erster Schritt, sieht es der Landesbauernpräsident und Woriner Öko-Landwirt Henrik Wendorff "Es sind Nachbesserungen nötig", sagt er. Es gebe außerhalb des Oderbruchs kaum Möglichkeiten des Zugriffs. Entlang des Platkower Mühlenfließes bis Booßen verursache der Biber zum Beispiel erhebliche Schäden. Um dort agieren zu können, sei ein großes bürokratisches Prozedere zu absolvieren.

Man werde bis 2019 - bis dahin gilt die jetzige Biberverordnung - über Nachbesserungen reden, versichert Schinkel. Die Verordnung gebe der Bibermanagerin im Gedo jedoch bereits jetzt einen großen Handlungsspielraum, ergänzt Trakat. In der ersten Saison konnte sie 755 Maßnahmen zustimmen, um in Problembereichen zu agieren.

Für die jetzt laufende Saison lägen der Naturschutzbehörde acht Anträge auf Biberentnahmen und acht auf die Entfernung von Biberbauten vor. "95 Prozent aller Maßnahmen laufen gar nicht mehr über unseren Tisch", betont Jürgen Trakat.

Dem Land obliegt die Schulung ehrenamtlicher Biberberater. In neun Kreisen gebe es bisher 13 bestellte Berater, so die Biberbeauftragte Caroline Lenk. Ziel sei es, pro Kreis drei zu bestellen. Märkisch-Oderland habe erst einen. Im März findet die nächste Schulung statt. Interessierte können sich anmelden.