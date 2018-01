KWU braucht mehr Müllautos

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Gut 5,8 Millionen Euro will das Kommunale Wirtschaftsunternehmen Entsorgung (KWU) 2018 investieren. Das Geld soll in die Abdeckung der Deponie Eisenhüttenstadt und in neue Müllautos fließen. Am Dienstagabend stellte Werkleiterin Sölve Drawe den Wirtschaftsplan im Werkausschuss vor.

14 Sammelfahrzeuge sind für das KWU im Landkreis Oder-Spree im Einsatz, um Rest-, Bio- und Sperrmüll abzuholen. Nachdem bereits 2017 zwei neue Müllautos gekauft wurden, sollen in diesem Jahr gleich drei neue Wagen erworben werden. Die Fahrzeuge schaffen nicht nur Ersatz für alte, sie erweitern auch den Fuhrpark. "Wir haben zum 1. Januar wieder die komplette Papierentsorgung in Eisenhüttenstadt übernommen, außerdem müssen wir aufgrund der großen Resonanz auf die Biotonne in Schöneiche und Woltersdorf zwei Touren fahren und zwei Fahrzeuge einsetzen", erklärt Sölve Drawe.

Bei Neuanschaffungen für den Fuhrpark werde verstärkt auf den Unfallschutz geachtet, etwa auf die Ausstattung mit Rückfahrkameras. Diese Technik habe auch der Radlader, der im Dezember für die Abfall-Kleinmengen-Annahmestelle (AKA) Eisenhüttenstadt angeschafft wurde.

Doch nicht nur Müllfahrer können sich freuen, hin und wieder in nagelneuen Fahrzeugen zu sitzen - auch die Verwaltungsmitarbeiter beziehen bald ihre neuen Büros. 2016 begannen die Arbeiten an dem rund drei Millionen Euro teuren Neubau in der Frankfurter Straße 81 in Fürstenwalde, jetzt ist er fertig. "Vom 29. Januar bis 9. Februar ist die Verwaltung wegen des Umzugs nicht erreichbar", sagte Sölve Drawe am Mittwoch. Danach begrüßen die Mitarbeiter alle Bürger, die ein Anliegen haben, in dem neuen, barrierefreien Haus. Die Kosten trägt der Landkreis. Sie sollen sich durch die Vermietung an seinen Eigenbetrieb refinanzieren.

Längst nicht so weit fortgeschritten sind die Pläne des KWU, die zu klein gewordene AKA in der Julius-Rütgers-Straße in Erkner durch eine neue im Güterverkehrszentrum Freienbrink zu ersetzen. Vom Tisch sind sie aber nicht. "In der letzten Kreistagssitzung haben wir die Genehmigung erhalten, das Grundstück in Freienbrink zu kaufen; jetzt laufen die Verkaufsverhandlungen", nennt die Werkleiterin den aktuellen Stand. Zwei bis drei Jahre werde es dauern, bis die neue Annahmestelle in Betrieb gehen könne. Die alte in Erkner parallel offenzuhalten, mache dann keinen Sinn mehr, schätzt die KWU-Chefin ein. "Ich müsste immer zwei Mitarbeiter vor Ort haben, die Fixkosten würden steigen und damit die Gebühren", erklärt sie.

Ein weiteres Projekt des KWU ist 2018 die Ausdehnung des Modellversuchs der Bioabfallsammlung auf die Orte Spreenhagen, Braunsdorf, Markgrafpieske, Alt Stahnsdorf, Rieplos und Kummersdorf. Seit Anfang 2017 wurde die Biotonne in einigen Teilen des Landkreises wieder eingeführt. Haushalte in Erkner, Fürstenwalde, Gosen-Neu Zittau, Grünheide, Hartmannsdorf, Rauen, Schöneiche, Storkow und Woltersdorf konnten sie bestellen. "Die Resonanz war wirklich sehr positiv", erinnerte Sölve Drawe. Mehr als 6000 Tonnen seien damals ausgeliefert worden. Darum entschloss sich das KWU zur Ausweitung. Ziel ist es, den Anteil an organischem Material in den Restmüllbehältern zu reduzieren.

Kunden können damit ein bisschen Geld sparen - die Leerung einer 120-Liter-Mülltonne kostet 3,01 Euro, die einer Biotonne der gleichen Größe nur 2,20 Euro. Das Interesse an der Biotonne hielt sich in den neuen Gebieten in Grenzen: "Im November 2017 hatten wir 2200 Grundstücke angeschrieben, aber nur für 72 wurden die Tonnen bestellt", sagte Sölve Drawe. Verwundert sei sie darüber nicht, da es sich um ländlichen Raum handele.

Die Mitglieder des Werkausschusses hatten zum Wirtschaftsplan keinerlei Fragen. Er wird am 27. Februar erneut behandelt, dann geht er in die Kreisausschüsse, bevor er dem Kreistag zum Beschluss vorliegt.

Insgesamt rechnet die Werkleiterin 2018 mit Umsatzerlösen von 13,76 Millionen Euro. Das sind 952000 Euro weniger als 2017. Hauptgrund sind die um 867000 Euro sinkenden Abfall- und Benutzungsgebühren - was vor allem den strengeren Regeln zur Styroporentsorgung geschuldet ist. Aktuell hat das KWU 20 Millionen Euro auf der hohen Kante. Davon werden 5,8 Millionen Euro investiert. Der Löwenanteil von 5 Millionen ist für die Endabdeckung der Deponie Eisenhüttenstadt reserviert. Andererseits fließen 1,9 Millionen Euro aus dem laufenden Geschäft zurück, so dass der Kontostand Ende 2018 knapp 16 Millionen Euro betragen wird.