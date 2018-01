Beschäftigungsrekord im Landkreis

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Zwei positive Nachrichten haben den Arbeitsmarkt im vergangenen Jahr im Landkreis Oder-Spree und damit auch im Bereich Eisenhüttenstadt geprägt: Noch nie seit der Wende war die Zahl der Beschäftigten so hoch wie 2017. Auch gab es noch nie so wenige Arbeitslose seit der Wende wie im vergangenen Jahr.

Mit Blick auf das vergangene Jahr spricht Torsten Hesse, Bereichsleiter für den Landkreis Oder-Spree der Agentur für Arbeit, von einer sehr guten Arbeitsmarktsituation. "Man kann das Jahr unter zwei Überschriften zusammenfassen: Noch nie waren seit 1990 so wenig Menschen arbeitslos gemeldet, wie im vergangenen Jahr und noch nie waren so viel in Beschäftigung." Für 2018 sprächen die aktuellen Informationen und die bisher bekannten Indikatoren dafür, dass der positive Trend anhält. "Die gemeldeten Stellen und die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist weiterhin hoch", erklärt Hesse.

Die Zahl der offenen Stellen habe sich innerhalb der vergangenen sechs Jahren verdoppelt, lag im Dezember bei 1154. Welche Dynamik auf dem Arbeitsmarkt in Oder-Spree herrscht, zeigt sich daran, dass im vergangenen Jahr 3354 Stellen hinzugekommen sind, allerdings sind das gut 200 weniger als 2016. Dass sich die Zahl der vorhandenen offenen Stellen kaum verändert hat, zeigt aus Arbeitgebersicht ein Dilemma. Es wird für Unternehmen in manchen Branchen immer schwieriger, geeignetes Personal zu finden. Torsten Hesse rechnet nicht damit, dass die Zahl der offenen Stellen deutlich steigen wird. "Es wird sich auf hohem Niveau stabil halten."

2017 hat derweil mit einem Beschäftigungsrekord abgeschlossen. 55254 Personen mit sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gab es zum 31. Juni 2017 im Landkreis Oder-Spree. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung um 2,1 Prozent und der beste Wert seit der Wende. Die Werte werden werden nur einmal im Jahr erhoben und das auch mit zeitlichem Verzug.

Über die Qualität der Jobs und deren Bezahlung ist damit noch nichts gesagt. 72 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Vollzeit, 28 Prozent in Teilzeit. Der Teilzeitbereich ist um 4,4 Prozent gestiegen. Der Zuwachs dort ist deutlicher als bei den Vollzeitstellen. Aber auch hier hält sich Torsten Hesse mit Interpretationen zurück. Denn die Statistik gibt keine Auskunft darüber, ob jemand freiwillig seine Arbeitszeit reduziert, oder teilzeit arbeiten muss, weil er zum Beispiel alleinerziehend ist.

Insgesamt waren im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt der Agentur für Arbeit, der vom Amt Neuzelle, über Eisenhüttenstadt bis zur Stadt Beeskow reicht, im Dezember 2762 Personen arbeitslos gemeldet, 28 mehr als im November allerdings 10,8 Prozent weniger als im Dezember 2016. Den leichten Anstieg erklärt Torsten Hesse als saisonal bedingt. 504 offene Stellen sind im Bereich Eisenhüttenstadt gemeldet. Der Eingang an offenen Stellen ist allerdings im Vergleich zu 2016 deutlich zurückgegangen.

Nach wie vor hat der östliche Bereich des Landkreises - legt man die Arbeitslosenquote zugrunde - eine bessere Arbeitsmarktentwicklung als der westliche Bereich mit der Geschäftsstelle Fürstenwalde und den Gemeinden im Berliner Speckgürtel. Die Arbeitslosenquote liegt im Geschäftsstellenbereich Eisenhüttenstadt bei 6,5 Prozent, im Bereich Fürstenwalde bei 7,2 Prozent, im gesamten Landkreis bei 6,9 Prozent.

Etwas anders sieht die Situation aus, wenn man die Zahl der sogenannten Unterbeschäftigung zugrunde legt. Da werden nicht nur die Arbeitslosen erfasst, sondern auch diejenigen, die sich zum Beispiel in einer arbeitsmarktpolitischen Maßnahme oder in einer Qualifizierung befinden. 8499 Personen im Landkreis Oder-Spree werden zur Unterbeschäftigung gezählt, 6455 davon sind arbeitslos gemeldet. Die Unterbeschäftigungsquote liegt bei 8,9 Prozent, vor einem Jahr betrug sie noch 10 Prozent.

Trotz aller positiven Entwicklungen, Hauptaugenmerk der Agentur für Arbeit gilt den älteren Arbeitslosen. Ein Drittel der Arbeitslosen im Bereich Eisenhüttenstadt ist älter als 55 Jahren. Zwar lässt sich da im Jahresvergleich auch ein Rückgang feststellen, aber nicht so deutlich wie in anderen Altersgruppen. Auch der Anteil der Langzeitarbeitlosen ist mit 44 Prozent nach wie vor sehr hoch, auch wenn unter anderem dank der Dynamik am Arbeitsmarkt die Gesamtzahl innerhalb eines Jahres um 308 auf 1230 zurückgegangen ist - ein Minus von 20 Prozent. Torsten Hesse spricht davon, dass Qualifikationen und Förderungen nach wie vor einen hohen Stellenwert haben.