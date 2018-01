Hegermühle bekommt Zentrum

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Wohngebiet Hegermühle soll ein attraktives Zentrum bekommen. Die Stadtplanung wird einen städtebaulichen Wettbewerb ausschreiben. Auch die S-Bahn-Haltestelle soll in dem Zusammenhang betrachtet werden. Die Grundschule bekommt gegebenenfalls einen Anbau.

Das Wohngebiet Hegermühle ist seit Jahren als sozialer Brennpunkt Strausbergs erkannt und gewissermaßen "in Behandlung". Deshalb passt es so gut in das Förderprogramm "Soziale Stadt" der Landesregierung und hat von dort mehrere Millionen Euro Fördergeld für den Neubau eines Bürgerzentrums und die Sanierung der Grundschule Am Annatal in Aussicht.

Beides sind sehr dringliche Projekte. Der Grundschule fehlen mindestens zwei Klassenräume. Sie hat keinen Speisesaal und keine Aula. Auch Brandschutzmaßnahmen seien in diesem Schulgebäude in nächster Zukunft umzusetzen, kündigte die Leiterin des Fachgebiets Stadtplanung, Anja Krause, im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung an. Die Stadtplaner haben schon viele Bürgerwünsche für das Zentrum aufgenommen. In dem durch Büro Blau im Zeitraum von Dezember 2016 bis Mai 2017 durchgeführten Beteiligungsverfahren wurde ein Raum- und Nutzungskonzept erarbeitet. Dabei wurden in Befragungen und Workshops die Bedürfnisse, Hinweise und Anregungen von Bürgern und sozialen Trägern erfasst. Die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens sind Bestandteil der weiteren Planungen.

An das Beteiligungsverfahren schließt sich nun ein wettbewerbliches Planungsverfahren zur Ermittlung eines Entwurfes für beide Einzelvorhaben Neubau Bürgerzentrum und Sanierung Grundschule Am Annatal an. "Das ist ein nicht offener architektonischer Realisierungswettbewerb nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe 2013. Hierbei werden die Bedarfe und notwendigen baulichen Maßnahmen berücksichtigt", sagt Anja Krause.

Neben dem Neubau des Bürgerzentrums und der Sanierung der Grundschule Am Annatal werden auch die Turnhalle sowie die Außenanlagen der Schule, das Bahnhofsumfeld sowie das Areal des Nachbarschaftsgartens in den Entwürfen berücksichtigt, um ein städtebauliches Gesamtensemble erhalten zu können, kündigt sie an. Die Turnhalle könnte sich die Planerin ein Stück weiter südlich vorstellen. Dadurch würde der Blick auf den S-Bahnhof und seinen Zugang frei. Dort könnte ein schöner Platz gestaltet werden: "Doch ich will dem Wettbewerb nicht vorgreifen, ich bin gespannt, welche Vorschläge die Teilnehmer machen", sagt Anja Krause.

Das Verfahren benötigt rund sechs Monate und wird durch einen externen Wettbewerbsbetreuer durchgeführt. Im Anschluss wird ein Verhandlungsverfahren mit den durch eine Jury (Fach- und Sachpreisrichter) ermittelten Preisträgern durchgeführt.

Eine öffentliche Beteiligung sei in dem Wettbewerb nach der RPW Richtlinie 2013 nicht vorgesehen, sagt die Fachgruppenleiterin. Möglicherweise könnte eine Ausstellung mit den Preisträgern im Nachgang des Wettbewerbs stattfinden. Die Bekanntmachung des Wettbewerbs soll im Februar 2018 erfolgen.

Die Kosten sind höher als ursprünglich vorgesehen. Nach einem Abstimmungstermin beim Fördermittelgeber (Landesamt für Bauen und Verkehr in Cottbus) wurde dies noch einmal erörtert.

Die Stadt hat nun einen entsprechenden Förderantrag gestellt, um die bisher zur Verfügung stehenden Mittel aufzustocken. Zusätzlich ist die Beantragung weiterer Mittel aus dem "Investitionspakt für die soziale Integration im Quartier" im Jahr 2018 geplant, wenn allerdings alle Antragsvoraussetzungen gegeben sind. Deswegen konnte Strausberg 2017 keinen Antrag stellen. Zum jetzigen Zeitpunkt steht jedoch noch nicht fest, ob und unter welchen Voraussetzungen Anträge 2018 möglich sein werden.